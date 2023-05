Saslušanje majke dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" trajalo je satima.

Prilikom davanja izjave u beogradskoj policiji majka dječaka koji je počinio masakr u beogradskoj školi "Vladislav Ribnikar" izjavila je da je bilo nekih pubertetskih "bubica" kako su to razumijevali, ali ništa dramatično, niti ozbiljno. On je u školi bio izvanredan, išao je i na vanškolske aktivnosti i niko se ništa u vezi njega nije žalio, niti je on govorio da ima neke probleme. U porodici je sve funkcionisalo kako treba i odnosu su bili dobri i normalni.