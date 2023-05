Živadin Disić, nastavnik istorije u školi "Sveti Sava" u Nišu je ispričao svoju stranu priče nakon navoda da je maltretirao svoje đake.

Nastavnik istorije, Živadin Disić koji radi u OŠ Sveti Sava u Nišu je na meti osuda nakon što je Milan Jovanović Strongmen rekao da je njegov sin žrtva mentalnog zlostavljanja od strane ovog nastavnika. Strongmen je rekao da je ovaj profesor sklon manipulaciji, da se tukao sa profesorima, da je napao čoveka na času, često štrajkuje glađu, zlostavlja bolesno dete, a od skoro je vraćen na posao. Sada se tim povodom oglasio i profesor u emisji "Jutro" na K1.

"Šta da kažem valjda ljudi mogu da procene, videće mene koje reči koristim, kakav rečnik imam, za ljude koje ne poznajem to je dovoljno. Mnogo prikladniji bi bio snimak, koji ću predati advokatici koja sastavlja privatnu tužbu za povredu časti", rekao je on.

"Nakon strašnog masakra, ova situacija pogoduje ljudima koji imaju zdravstvene probleme. Hajkači koji su se suzdržavali nekih godinu i po dana od kako sam se vratio, oni kao lešinari kad nanjuše krv, oni su pokušali da mi se svete zbog ličnih sukoba od ranije. To traje već 15 godina na sudu, taj za koga ova individua kaže da sam se tukao, to nije istina, taj je još na počeku procesa proglašen sa nasilnika, nasilje nada mnom", rekao je Disić.

"Naravno da nisam nikoga zlostavljao, došao sam u sukob sa ovim hajkašima zbog učenika. Ovi koji vode hajku i koji zloupotrebljavaju situaciju. Ova deca i roditelji su zloupotrebljeni. On malopre kaže godinama maltretiram dete njegovog prijatelja, to dete sam video dva puta, i predajem tek od septembra prošle godine", dodao je on.

Na pitanje šta se desilo na času kada je Strongmenov sin tražio da ode u toalet, da je rekao detetu da treba da odgovara jer se pravi pametan, rekao je: "kažem vam da on priča ono što su njemu rekli, i nije uspeo da poveže informacije nego priča nebuloze. Nisam siguran da je sin ispričao, njegov sin je mnogo pošteniji nego oni koji su mu napunili glavu, deca nikada nisu kriva. Po mom mišljenju ja sam u pravu, za ponašanje dece van škole odgovorni su roditelji, a u školi odgovorni su razredni i nastavnici".

"Laž je da ću da štrajkujem glađu, kao što je laž da je dete prvo pitanje znalo perfektno, dete je izašlo pred kartu i nije tačno odgovorilo na pitanje nego sam mu pomagao sve vreme", ispričao je sagovornik.

Na pitanje kako se oseća sin influensera Strongmena povodom ovog skandala on je rekao da veruje da mu ne zamera.

"Mislim da on meni ništa ne zamera. Zato što sam rekao istinu, moje đake učim da istina ne sme da nas vređa. Imam probleme sa roditeljima koji su izmanipulisani, ne sa decom", rekao je on. "Ako državni organi ne reguju na moje dokaze jer su stvari ozbiljne, imam tri zahteva, idem u štrajk u Nemanjinu 11. Oni će znati da to dostave onima ko su stručni, neka lekari psihijatri, psiholozi, sociolozi reaguju.. Prijavilo sam štrajk na trotoaru ispred Vlade, štrajk - stop psihopatama u prosveti! Od 12 sati sam tamo", rekao je za kraj.