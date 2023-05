Spasilac Aleksa Dragojlović je opisao kako je izgledalo spasavanje žene iz kanjona Crne rijeke.

Pripadnici Gorske službe spasavanja, zajedno sa vatrogascima iz Valjeva, uspjeli su juče posle sedmočasovne potrage da spasu ženu (57) iz Rume koja je pala u kanjon Crne rijeke na Maljenu, u blizini turističkog mjesta Divčibare. Aleksa Dragojlović, spasilac Gorske službe spasavanja je otkrio kako je protekao sam proces spasavanja.

"Sam poziv je primljen oko 12 časova. Po samom dobijanju koordinata iz Valjeva izlaze tri spasioca i posle sat vremena uspijevaju da dođu do nje na sredini kanjona Crne rijeke koji je u tom dijelu najdublji. S jedne strane je i nadošla rijeka te je bio veliki problem da se osoba transportuje kroz sam kanjon zbog visine vode. S druge strane odlučeno je da se osoba transportuje vertikalnim putem uz jednu stranu brda do nekog grebenskog puta pa onda da se preuzme odgovarajućim vozilom i da se preveze do službe hitne medicinske pomoći", rekao je Dragojlović i dodao:

"Ja bih napomenuo da je sam transport trajao oko sedam sati. Akcija je završena u 23.32 sinoć. Pored nas koji smo u Gorskoj službi sa nama su bile i kolege iz sektora za vanredne situacije iz Valjeva koji su nam pomogli i mi smo zajedničkom snagama uspjeli da izvučemo povrijeđenu ženu. Taj kanjon je veoma zahtjevan, mnogo je teško proći, i veoma je rizično za sam boravak ljudi."

Potom se osvrnuo na trenutno stanje povrijeđene žene koja je pala u kanjon Crne rijeke. "U pitanju su bili planinari koji su išli organizovano na turu u sam kanjon Crne rijeke, oni su prvi put bili tamo. Njene povrede su sanirane brzo, u stabilnom je stanju i nije životno ugrožena. Kreće lijepo vrijeme, ljudi su željni prirode, savjeti su da 'ljudi ne kreću kasno u samu šetnju, i da stazu prilagode sebi i sopstvenim sposobnostima, da se proveni vremenska prognoza, da se ne ide sam u prirodu, minimum tri čovjeka. Ljudi sami treba da procene da li su spremni za tako nešto. Da se kreće s punom baterijom telefona", istakao je Dragojlović.