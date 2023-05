Kako je rekao jedan meštanin sela u kome je živeo dečak koji je napao dvoje ljudi sekirom, on i njegova braća su bili poznati po krađama.

"Opet će se dogoditi. Bojim se", reči su Antona Jovanović, predstavnika Roma i bivšeg koordinatora za ljudska manjinska prava povodom napada dečaka (13) na majku i sina u selu Radojevo. Jovanović navodi da se u proteklih nekoliko meseci dešavalo "puno stvari kod tih malih delikvenata".

"Ja sam upozorio Centar za socijalni rad. Poslao sam im mejl u kojem sam ih zamolio da zajedno sprečimo te male delikvente, međutim, oni to nisu shvatili ozbiljno. Evo, jutros se desila tragedija sa dečakom. Žao mi je za ovu porodicu, poznajem ih, dobra su porodica, živeli su teško. Poznajem i porodicu dečaka. Njega ne znam kako da opišem. Za mene je divljak", reči su Jovanovića.

Kako dalje navodi, pre mesec dana je dečak (13) ušao u njegovo dvorište i ukrao auto. "Nisam hteo da ga tužim. Otišao sam kod njegovih roditelja i zamolio da to više ne radi. Nažalost, to nije uspelo", reči su Jovanovića. On otkriva i da su dečakova braća pre nedelju dana ušla u kuću komšinice gde su joj ukrali različite stvari, među kojima je bilo i meso iz frižidera.

"Ovim putem želim da obavestim Centar za socijalni rad, ali i druge nadležne, da reaguju kada im se neko obrati", rekao je on. Jovanović se potom osvrnuo i na porodicu dečaka o kojoj nema lepe reči. "Što se tiče roditelja, oni su slabo marili za tu decu. Puštali su ih na ulicu, radili su šta su hteli. Roditelji su bili nemarljivi. Njima je cilj samo socijalna pomoć i mislim da njih deca ne zanimaju. Tu treba neko da reaguje i da svu decu stave u Dom", rekao je Jovanović.

Anton Jovanović je mejl poslao Centru za socijalni rad, a kako navodi portal Blic, oni su došli u posed mejla i preneli su ga u celosti:

"Poštovani, obraćam se kao predstavnik Roma i bivši koordinator za ljudska i manjinska prava. Već izvesno vreme u selu Radojevo dešavaju se učestale krađe čiji su izvršioci maloletna deca. Građani sela koji nisu romske nacije svakodnevno strahuju za svoju imovinu pa su neki od njih čak prinuđeni i da se iseljavaju iz svojih domova, jer romska deca sve češće upadaju na njihove privatne posede. U svakodnevnom razgovoru sa meštanima sela veći broj ljudi mi se požalilo i obratilo za pomoć. Kako ne bi došlo do nekih teških posledica i tragičnih dešavanja, potrebno je što pre doneti neke promene i preventivno delovati. Ovim putem zamolio bih Vas da se organizuje sastanak gde će da prisustvuje MUP, Vi kao Centar za socijalni rad i ja kao romski predstavnik, kako bi dalje razgovarali i razmotrili ideje i moguća rešenja", stoji u mejlu koji je Jovanović poslao 4. maja 2023. godine.