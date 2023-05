Radiša Jovanović iz Trudelja ima dvije žene i svi zajedno žive.

Izvor: Youtube/Necete Verovati

Radiša Jovanović iz Trudelja na obroncima planine Rudnik živi sa dvije žene. Sa prvom suprugom Stojankom bio je oko 20 godina u braku kad je u kuću doveo drugu, Anu, prije oko deceniju. Njih dvije se sjajno slažu i dijele sve poslove.

Kad su komšije saznale da Radiša živi sa dvije žene bile su u šoku. Pop njihovu kuću zaobilazi, rodbina za Radišu neće ni da čuje, a kad je javnost prije nekoliko godina saznala za njegovu priču komentari su samo "prštali", a mnogi muškarci su mu čestitali u nevjerici jer nisu u stanju, prema njihovim riječima, da se izbore sa jednom, a kamoli sa dvije žene. Radiša sa svoje dvije žene ima šestoro djece. Prva supruga, Stojanka, rodila je tri sina i ćerku, a druga, Ana, dvije ćerke.

Prema Radišinom priznanju, pravi junak priče je njegova prva žena Stojanka. Prva supruga je saznala da je Ana trudna sa Radišom i prihvatila je u svoju kuću kad su je njeni izbacili iz doma. "Stojanka je toliko dobra žena i ona je nosilac svega. Jedina me ona razumjela, čak se moja majka dugo vremena nije slagala sa ovim i gledala je na to površno, kao što je gledala većina naroda", rekao je ranije Radiša.

Napomenuo je da je on najbogatiji čovjek na svijetu. "Imam čak dvije ljepše polovine i šestoro djece, pa ima li išta ljepše?! Imam šest sokolova i ponosan sam na to. Znam da mnogi misle da nisam normalan, ali mi gledamo svoja posla. Šta će ko da kaže, to nas ne zanima, vodimo svoj život i baš nam je lijepo! Ne obaziremo se na seoske priče, znamo da smo već godinama u centru pažnje i da se i dalje mnogi čude kako živimo. Ali to je naša stvar. Ja sam u kući opozicija, a žene su vlast”, kazao je ranije sagovornik.

Druga žena Ana kaže da joj nije bilo svejedno kada je prvi put trudna dolazila u Jovanovićevu kuću. "Nije mi bilo lako, tog dana sam se posvađala sa svojim roditeljima i došla ovdje sa namjerom da ne ostanem, ali ispalo je tako... Mislim da je Stojanka dobra žena. Ona kuva, dok sam ja sa stokom. Sve radimo zajedno. Nije ona meni kriva što sam ja ostala trudna sa njim, ali ona je dobar čovjek", rekla je ranije Ana.

Ni Stojanki nije bilo lako kad je Radiša doveo Anu kući. "Nije mi bilo prijatno, ali dječji život je najvažniji", ispričala je ranije Stojanka. Radiša je tada rekao da ne bi ni on Stojanki zamjerio da je rodila tuđe dijete pod njegovim krovom: "Možda sad ljudi neće vjerovati, ali važno je da je dijete i gde se rodilo. Naš narod kaže važno je čije ovce pasu, a ne čija je livada. Samo da su djeca živa i zdrava. Prihvatio bih i tuđe dijete da ga Stojanka rodi ovdje", kazao je.