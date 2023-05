U velikoj akciji policije i Tužilaštva za organizovani kriminal „Izi“ razbijen je balkanski kartel za koji se sumnja da je pokušao da prošvercuje najmanje sedam tona droge, kao i da je za samo jednu pošiljku u februaru prošle godine dogovorio isplatu od 4,5 miliona eura

Izvor: Kurir/Mup Srbija

Kako Kurir saznaje, pretresom kuća i stanova pronađeno je dvije snajperske puške, tri automatske puške, automatski pištolj, četiri pištolja, bomba, četiri prigušivača, 24 detonatorske kapisle, pet uređaja za daljinsko pokretanje detonatora, 13 paketa plastičnog eksploziva, optički nišan, više stotina komada municije različitog kalibra, perike, silikonske maske, veća količina novca (samo na jednoj lokaciji u bunkeru, u tri plastična bureta više od 2,7 miliona eura) za koji se sumnja da potiče od prodaje droge.

Pogledajte 02:50 Pogledajte hapšenje BALKANSKOG KARTELA, kriminalci pali u gaćama Izvor: MUP Srbija Izvor: MUP Srbija

Kao organizator balkanskog kartela označeni su Mladen Lazarević, zvani Mladenče, i Miroslav Starčević, zvani Deda i Ðeneral, koji su uhapšeni u Srbiji, saznaje Kurir.

"Na teritoriji Beograda, Niša, Lazarevca, Subotice i Zrenjanina uhapšeno je 13 osoba i to: M. S., M. L., M. J., D. Ð., M. M., D. N., I. C., R. R., G. P., M. R., V.S, M. P. i Lj. L., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz Tužilaštva za organizovani kriminal.

Grupu je, kako se navodi, činilo 20 osumnjičenih, za koje se sumnja da su učestvovali u međunarodnom švercu droge.