Ubica iz Mladenovca, U.B., na saslušanju je rekao da razume dječaka (13) koji je počinio masakr u školi.

Izvor: MUP/Privatna arhiva

U. B. (21), koji je osumnjičen da je između 4. i 5. maja u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca ubio osmoro i ranio 14 ljudi izjavio je da razume trinaestogodišnjeg dječaka iz osnovne škole "Vladislav Ribnikar", koji je samo dan prije njega ubio osam vršnjaka i čuvara u školi! U. B. je "pokušao da pokaže ljudskost, i svijest o tome da on i dječak nisu uradili ništa dobro, ali nije zvučao kao da zaista osjeća i trunku kajanja".

"Nije me inspirisao zločin koji se dan ranije dogodio u Beogradu, niti mi je to bio motiv da pucam u ljude u Mladenovcu. Pratio sam šta se dan prije dogodilo u Beogradu, to što je taj dječak uradio je loše, ali mogu da ga razumijem jer je bio omalovažavan kao i ja", rekao je osumnjičeni za masakr u dva sela, prenosi Kurir.

Mještani sela u okolini Mladenovca, ispričali su da je navodno ubica čuo da njega i porodicu ogovaraju i da je to bio razlog da krene i nasumice puca na svakoga koga je zatekao. Kako kažu, prava je sreća da više ljudi nije nastradalo kažu i da je cijela porodica U. B. važila za "komšije preke naravi" i da su se prije nekoliko godina vratili u Mladenovac.

"Živjeli su u nekom stanu u Beogradu, iz kog su iseljeni kada je U. B. imao 15 godina. On je to smatrao za veliku nepravdu koje je društvo počinilo njegovoj porodici. Kobnog dana, navodno je čuo da komšije o njima loše pričaju i zbog toga je želio da se obračuna sa njima. Inače, on je živio u kući u mjestu Šepšin i nije tajna da je tamo imao oružje", ispričao je jedan sagovornik. Navodno, redovno je išao u streljanu na stadionu Partizana, ali je pucanje vježbao i u podrumu svoje kuće.

"U podrumu je imao džak napunjen pijeskom, sa metom, u koji je pucao iz pištolja i automatske puške. Iako tvrdi da nije planirao zločin, šta će njemu oružje i da vježba čak i kod kuće da gađa mete?", pita se sagovornik. Podsjetimo, i trinaestogodišnji dječak koji je iz čak dva pištolja pucao u svoje drugare iz školske klupe, vježbao je pucanje u istoj streljani.

Prema riječima komšija, jedan od povoda za masakr, mogla bi da bude priča koja je kružila o njegovom ocu i njemu.

"Otac je oficir, uvek je bio strog i namrgođen. Stalno su se svađali sa komšijama i zavodili red, sad nam je laknulo kad znamo da nisu u toj kući. Znam da je otac imao mnogo pušaka, da je volio da skuplja rijetka izdanja. Potpuni je zaljubljenik u oružje - kaže jedna od komšinica porodice masovnog ubice.