Snimak vozača autobusa iz Hrvatske i njegovog čudnog ponašanja je preplavio mreže.

Izvor: Twitter/@Pluton45873221

Društvenim mrežama ovih dana je počeo da se širi snimak na kojem se navodno vidi kako vozač autobusa poznatog hrvatskog prevoznika vozi autobus u gotovo besvjesnom stanju. Navodno, rjieč je o vozaču jednog transportnog preduzeća koji je oko 20.00 časova pokupio grupu korejskih turista u Budimpešti, nakon čega je u Beč stigao tek u 01.50 časova.

"Riječ je o putu koji inače traje tri sata, ali je trajao skoro šest sati", navodi Jutarnji list da je izjavila osoba koja je bila očevidac. Na snimku se vidi kako vozač prvo baca flašu, zatim sa slušalicama u ušima izvodi plesne pokrete, nemirno pomera glavu, udara u volan autobusa, a u nekom trenutku se i prekrsti. Sve je to snimljeno i poslato kompaniji koja je organizovala autobuski prevoz korejskih turista, a Jutarnji list je, kako navodi, kontaktirao kompaniju od koje nije dobio nikakav komentar.

Zbog toga ostaje nejasno da li je vozač bio pod dejstvom alkohola ili droge i šta je rukovodstvo preduzeća uradilo protiv njega. Nejasno je i da li je vozač prijavljen policiji na relaciji između Mađarske i Austrije. Jedan od putnika koji je bio u autobusu, za 24sata.hr je izjavio da sumnja da je vozač bio drogiran.

"Ma to je za zatvor, vidite li šta on radi? Ovako kakvog ga vidite na videu, e upravo tako se i ponašao. Turisti su krenuli iz Budimpešte, trebalo je da se voze do Beča. U startu je kasnio oko sat, sat i po vremena, valjda se u to vreme 'namirio'. Devojka koja je bila vodič ga je snimila, pa video prosledila svojoj agenciji. Nije zvala policiju jer nije znala kako bi čovek reagovao, samo je molila Boga da dođu živi do hotela", prepričava putnik.

Kaže da je vidno nadrogirani vozač stajao nekoliko puta tokom vožnje. "Vozio je 30 kilometara na sat, pa onda u drugom momentu 100 na sat. Imao je svakakve ispade. Nisu zvali policiju. Juče se već policija interesovala u firmi, čak i korejsko poslanstvo. Biće veselo", zaključuje on. Navodno se radi o vozaču jedne prevozničke forme iz Dugog Sela.