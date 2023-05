Luke Black plasirao se u finale Evrovizije, a svojevremeno je otkrio značenje svoje pesme "Samo mi se spava".

Prvo polufinalno veče Pesme Evrovizije održano je večeras u Liverpulu, a publika je imala prilike da upozna izvođače i odgleda brojne različite nastupe, te glasanjm izabere prve finaliste.

Prvo polufinale je završeno, a Srbija je osigurala svoje mesto u finalnoj večeri koja će se održati 13. maja. Luke Black svoju numeru "Samo mi se spava" izveo treći, a njegov nastup oduševio je sve i pokrenuo ovacije u velikom studiju. Srpski predstavnik posvetio je nastup tragično nastradalim osobama u masakru u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca. Na košulji u kojoj je nastupao nosio je crni flor, a na samom kraju poslao je glasnu poruku: "Volim te, Srbijo", povikao je.

Ipak, mnogi se pitaju - koje je značenje pjesme "Samo mi se spava"?

Pesmu kojom se Srbij predstavlja na ovogodišnjoj Evroviziji potpisuje sam pjevač, čije je pravo ime Luka Ivanović. On je radio muziku i tekst, a numera nosi "određenu simboliku i jaku poruku". Pjevač je u jednom od ranijih intervjua otkrio da je numera nastala za vrijeme karantina tokom pandemije koronavirusa. Luk je pesmu napisao iz pozicije lika iz video-igre Sims.

"Pjesma govori ljudima da treba da se probude jer zlo raste kada držimo oči zatvorene. Samo kad se probudimo možemo da ih pobijedimo", rekao je.

U nastavku teksta vam predstavljamo stihove numere "Samo mi se spava":

"Baby watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Hello?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam

Dok svet gori I just wanna close my eye

And just get it over with

Želim zauvjek da spavam

Dok svijet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobijedim

Hello? Game over

I just wanna sleep forever

I like it better when I dream

Želim zauvijek da spavam

Dok svet gori I just wanna close my eye

And just get it over with

Želim zauvek da spavam

Dok svet gori

War

Glad je bez nade".

Ovako je izgledao njegov nastup:

