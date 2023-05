Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je od jutros predato 1.500 komada oružja, 50.000 metaka, više od 100 bombi, zolja i drugog oružja.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MUP Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je od jutros predato 1.500 komada oružja, 50.000 metaka, više od 100 bombi, zolja i drugog oružja. Kako se dodaje u saopštenju, to je više nego što je predato tokom cijele prethodne kampanje.

MUP Srbije pozvao je građane da od danas pa sve do četvrtka 8. juna predaju nelegalno oružje, municiju i eksplozivne naprave, bilo lično ili pozivom policiji da po neregistrovano oružje dođe. U saopštenju je dodato da građani to mogu da učine svakog dana od 7 do 19 časova.

Poziv za predaju oružja koje po zakonu ne može biti u posedu odnosi se na automatske puške i minsko-eksplozivna sredsta, kao i kratko i dugačko poluautomatsko vatreno oružje.