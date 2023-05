Ubica U.B. je na saslušanju detaljno je opisao svoj zločin u selima u okolini Mladenovca.

U. B. (21) na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu priznao zločin i detaljno opisao svoj krvavi pir. Određen mu je pritvor do 30 dana "Ja sam pucao iz automata! Nisam poznavao te ljude, pucao sam jer sam htio da zaplašim mještane", rekao je on na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu. On je osumnjičen da je 4. aprila uveče u selima Dubona i Malo Orašje, hicima iz automatske puške ubio osmoro mladih ljudi, a ranio četrnaestoro. Prema riječima izvora, U. B. je u tužilaštvu priznao zločin i detaljno opisao šta se dogodilo kobne noći.