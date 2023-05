Sestra ubijenog u pucnjavi kod Mladenovca.

Među žrtvama je i Lazar M. z Malog Orašja, čija sestra Laura je došla na mesto tragedije da vidi mesto gde joj je nastradao brat.

"Došla sam da vidim mesto gde mi je nastradao brat. Ništa još ne znam. Ovde je bio masakr. Auto mu je tu. Pitala sam da li smem da uzmem auto, nisu mi dali zato što je uviđaj još u toku. Nije mi jasno kakav je ludak to mogao da uradi. Nije mi jasno zašto je pucao na tu decu. Ta deca se svako veče tu skupljaju. On je to sigurno znao. Bio je sam u autu. Izašao je iz automobila, stao i otvorio vatru na njih. Bila su samo jedna kola hitne pomoći, u međuvremenu su došli roditelji. Moj stric je došao po brata i odvezao ga u bolnicu", ispričala je nesrećna sestra i dodala da ne zna ubicu, ali da su se mladi iz sea obično skupljali na tim mestima, sedeli, pričali...

Inače, njen brat od strica i devojka iz sela Dubona, koja je takođe stradala u ovom krvavom piru, bili su u vezi.

