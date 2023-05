Mještanin sela kod Mladenovca je opisao kako je sve izgledalo sinoć kada je U.P. išao i nasumično pucao na ljude.

"Kad sam se probudio, bilo je oko pola jedan poslije ponoći. Žena viče, je l ti ne čuješ ništa? Poslije 20 minuta uleti policija tu. Viče "ovaj pobi pola sela'", ovako priča Ljubiša Vuković, mještanin sela kod Mladenovca u kojem je sinoć počinjen masakr.

"Cijelu noć je bilo dosta policije, helikopter... Znao sam ga kao dječaka, njegov otac je vojno lice, a baba mu je pet šest kuća od nas. Živi sam, imali su neke porodične probleme, odijelio se od oca, dede. Strašno je sve to, sa svom tom djecom u Beogradu, kako da preživiš sad to. Pucaće neko, može da izazove opet neko još veću glupost. Gledaju to sve na televiziji, filmovi igrice... Kažu, živi se loše, a imaju sve. Nema ko da pokvasi dvorište, a oni se šetaju i pucaju", priča kroz suze Ljubiša.

Kako kaže, unukicu ne smije ni po hljeb da pošalje u prodavnicu preko puta. Podsjetimo, u napadu koji se dogodio u četvrtak uveče u Mladenovcu, u selima Malo Orašje i Dubona ubijeno je osmoro ljudi. Među stradalima je jedan policajac (20), njegova sestra, i još jedan mladić (21) a ima 14 ranjenih. Osumnjičeni za ubistva uhapšen je posle osam sati potrage.

Prema informacijama, U. B. je bio sa društvom u školskom dvorištu kada se posvađao sa njima. Došao je do kuće i uzeo automatsku pušku. Potom se vratio do društva, pucao na ekipu koja je pravila roštilj, zatim seo u mercedes i navodno pucao iz automobila u pokretu. Navodno, on je kasnije mijenjao automobil.