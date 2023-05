Za medije se oglasio dječak koji se našao na spisku dečaka koji je pucao u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Cijela Srbija zavijena je u crno otkako se u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" dogodio masakr. Učenik ove ustanove pucao je na svoje vršnjake i usmrtio devetoro ljudi, a ranio sedmoro.

Kako su iz MUP-a saopštili, istragom je otkriveno da je dečak (13) mjesec dana planirao napad. Na njegovom radnom stolu pronađene su rukom iscrtane mete i spisak sa imenima đaka koje je planirao da likvidira. Sada se za medije oglasio dječak čije se ime našlo na ovoj listi, te istakao da je iz učionice pobjegao skočivši kroz prozor.

"On kada je ušao pogodio je nastavnicu u vrat da ne bi mogla da ga spriječi, jer on nije imao ništa protiv nastavnice. Ona je bila dobra sa njim, govorila mu je da mora da radi jedan kontrolni. On je bio dobar đak iz svih predmeta. Nije imao loše ocjene. Nije se hvalio da ide u streljanu, ćutao je sve vrijeme, bio je povučen", započeo je priču dječak.

"Oni koji nisu bili na listi, a upucao ih je, sa njima se nije družio. Niko ga nije vrijeđao niti se svađao sa njim. Kao da je nasumično odredio, e sad ću to da uradim. Na listi su mi bili sve drugovi. Lice mu je bilo ljuto. Bio je hladnokrvan, kao da je imao plan da sve poubija. Ništa nije rekao. Svi su ćutali, vrištali su pa su ućutali. Ja sam bio u toj učionici. On je upucao nastavnicu, okreće se, puca prvi red. ja dalje ne znam, jer ja sam, kada sam ga vidio sa drugom skočio kroz prozor", priča potreseni dječak.

On tvrdi da osumnjičenog niko nikada nije vrijeđao iz odeljenja u koje je prebačen.

"Kada se prebacio kod nas rekao nam je da su ga dirali, na šta smo mu mi rekli da se opusti i da ćemo se družiti sa njim. On je u našem odjeljenju bio prihvaćen, bolje nego iko", tvrdi ovaj dečak.