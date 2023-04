Lekaru Aleksandru Lazareviću su ukrali identitet, pa prodavali čaj za koji su tvrdili da leči sve.

Izvor: Profimedia

Reklame s navodnim magičnim lekovima koji leče i najopasnije bolesti već odavno su preplavile sajber svet, a da internet prevaranti ne biraju sredstva da dođu do lake zarade svedoči slučaj banjalučkog kardiologa Aleksandra Lazarevića čiji su identitet zloupotrebili kako bi namamili lakoverne kupce da pazare čarobni čaj.

Na društvenim mrežama pojavila se reklama za čaj koji navodno pacijentima preporučuje pomenuti lekar. Kako bi obmanuli kupce i prodali što više tog čaja, internet prevaranti su iskoristili Lazarevićev identitet kome zbog postignuća na polju medicine pacijenti veruju. Na meti sajber kriminalaca našla su se i dvojica njegovih kolega iz Sarajeva, prenosi Srpskainfo.

Negativno iskustvo te vrste prošle godine imao je i kardiolog Elmir Jahić iz Tuzle, a sličnih slučajeva bilo je i u zemljama regiona, zbog čega su lekari bili prinuđeni da javno reaguju, ograđuju se od takvih reklama i preparata kako bi zaštitili svoju stručnost, ali i upozorili pacijente da ne nasedaju na lažne objave koje su ništa drugo do prodaja magle, jer takvi preparati mogu loše uticati na zdravlje.

Doktor Lazarević ističe da je slučaj prijavljen policiji te da se nada da će se ovakvim manipulacijama što pre stati u kraj. "Neistiniti natpisi o lekovitosti pomenutog čaja dovode građane u zabludu. Ne znamo ni njegov sastav, a neki sastojci mogu biti i opasni. Recimo, ako sadrži kantarion a pacijent uzima određene lekove, može da poremeti metabolizam", rekao je Lazarević.

Prema njegovim rečima, ključno je da se pronađu počinioci i da se kazne. "Izneli su notorne neistine, jer je u toj reklami pisalo da sam uradio 100.000 operacija na mozgu, a kardiolozi ne rade takve stvari, ko god da me poznaje znao je da to nisam ja. Pitam se ko može poverovati da se za jedan dan mogu skinuti 2,5 kilograma naslaga. Ko god razmišlja logično zna da to nije realno", kazao je Lazarević.

Komora doktora medicine Republike Srpske snažno je osudila nedavni slučaj zloupotrebe identiteta doktora Lazarevića u reklamama za čaj, koje su građane dovele u zabludu. Ističu da takvo neprihvatljivo ponašanje ima potencijalno ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, zbog čega su pozvali nadležne organe da istraže ovaj slučaj.

"Ova vrsta sajber kriminala može dovesti do ozbiljnih posledica po žrtvu, narušavanja besprekorne profesionalne reputacije, kao što je u ovom slučaju, zatim finansijskih gubitaka kao i mogućnosti da se identitet žrtve iskoristi za druge kriminalne aktivnosti", navode iz komore.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske rekli su da Krivični zakonik RS nije propisao krađu identiteta kao zasebno krivično delo, već je takvo nezakonito postupanje element krivičnog dela neovlašteno korištenje ličnih podataka, piše Glas Srpske.

"Navedeno krivično delo čini osoba koja suprotno uslovima određenim u zakonu, bez saglasnosti građana, pribavlja, obrađuje, saopšti drugom ili koristi njihove lične podatke, te ko neovlašteno uđe u tuđu zaštićenu kompjutersku bazu podataka s namerom da njenim korištenjem za sebe ili drugoga pribavi korist ili da drugome nanese štetu. Za ovo krivično delo propisana je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine", objašnjavaju u MUP i dodaju da su u poslednjih nekoliko godina, s povećanjem slučajeva digitalne obrade podataka povećani i rizici po privatnost i zaštitu ličnih podataka.