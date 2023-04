Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da će uskoro zaživjeti i besplatan noćni prevoz.

Štetnim ugovorom po Grad, upropašćen je javni gradski prevoz za oko 30 miliona eura godišnje, jer je naplata sa devet milijardi pala na šest milijardi dinara godišnje. Kada se to pomnoži sa 12 godina, vidjećete da tu govorimo o stotinama miliona eura, rekao je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

"Neko je zarad profita od 100 hiljada evra, bar zvanično prijavljenog profita, a koliki je bio u realnosti nikad nećemo znati, uzeo Gradu nekoliko desetina miliona eura, ako ne i stotina. Pitanje je da li će na sudu dobiti odštetu i od tih 100 hiljada eura godišnje, jer se nisu ni takvog štetnog po Grad ugovora do kraja pridržavali", naveo je gradonačelnik za TV Pink.

Noćni prevoz u Beogradu biće potpuno besplatan, najavio je gradonačelnik. "Ko god noću izlazi, neće morati da s bilo kim seda u kola ili da plaća taksi. Postojaće precizno vrijeme kada ide javni prevoz i građani će se potpuno besplatno voziti", rekao je Šapić.

Cjelodnevna karta, koja će koštati 120 dinara, važiće od 4 ujutro do 24 časa tog kalendarskog dana, a od ponoći do 4 ujutro narednog dana na snazi je besplatni noćni prevoz, precizirao je Šapić, koji je podsjetio i da je vremenska karta sa 89 snižena na 50 dinara.

Gradonačelnik je istakao da novi sistem javnog prevoza ne može da zaživi odjednom, već da građani moraju da znaju da je to nešto u šta očigledno niko nije htio niti pokušao da uđe u poslednjih 13 godina, otkada je uveden sistem "Bus plusa”, odnosno Kentkarta."Ono što je najvažnije, treba da povratimo povjerenje građana u svoj grad, kao što i oni treba da znaju kuda odlazi novac. Moramo da učinimo prvi iskorak i spremnost na žrtvu i da pokažemo spremnost da unapređujemo sistem, te da na taj način dođemo do riješenja kojim ćemo svi biti zadovoljni. Novi sistem podrazumjeva, pored značajno smanjenih cijena, potpuno novu komunikaciju, nove mogućnosti kupovine karata, kao i uvid u realno stanje stvari koji do sada nismo imali. Zbog toga sam i najavio krivične prijave protiv onih koji su odgovorni za potpisivanje ova dva štetna ugovora",rekao je gradonačelnik. On je dodao da su promjene cijena karata, koje su najavljene u poslednja dva-tri dana, rezultat reakcije građana.

"Na ovaj način dajemo do znanja građanima da je njihova gradska uprava spremna da čuje njihove predloge i zamjerke, i da na osnovu njih pravi korekcije. Nastavićemo da mijenjamo i popravljamo sve ono što građani misle da treba, a cijene sigurno mogu da idu samo naniže", rekao je prvi čovjek srpske prestonice.

Šapić je ponovio da su nove cijene do 50 odsto niže i dao primjer da je u starom sistemu bilo četiri zone i sedam tarifa, a da sada postoje samo dvije zone i dvije tarife. "Građani će putem SMS poruke ili aplikacije na telefonu moći da kupe karte, a za one koji to ne žele, biće posebna prodajna mesta na početku, a nadamo se da će se papirne karte vrlo brzo naći i na kioscima", rekao je gradonačelnik Beograda.