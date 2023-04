Tinejdžerka koju je otac pokušao da ubije u Grockoj posle oko dve nedelje prvi put je stala na noge u bolnici.

Tinejdžerka (18), koju je otac pokušao da ubije 21. marta u Grockoj, tako što se automobilom zakucao u banderu, danas je prvi put stala na noge u bolnici i šetala.

Žrtvin otac, Vladan M. je preminuo nakon što je vozilom udario u banderu, a tinejdžerka je zadobila teške telesne povrede. Vladan je prethodno, u automobilu pripretio ćerkinoj drugarici nožem i izbacio je iz auta, da bi potom krenuo u ubilački i samoubilački čin, u kojem je on nastradao.

Tinejdžerka je zadobila hematom na glavi i krvarenje na plućima, prema rečima njenog dede po majci, kao i povredu noge i šipke na karlici. "Ona je dobro, hvala Bogu. I dalje je u bolnici. Povrede prolaze. Danas je prvi put ustala i šetala", kazao je M. R. tinejdžerkin deda po majci.

Istakao je da devojku može samo majka da vidi i to na kratko. Još uvek joj, prema njegovim rečima, nije rečeno da joj je otac preminuo. "Pitala je za oca, vratilo joj se sećanje i rekla je mojoj ćerki: "Mama, on je mene pokušao da ubije, šta ćemo sad?", "Ne brini ništa, on je u drugoj bolnici, ići će u zatvor", odgovorila joj je majka", dodaje deda devojke.

Tinejdžerka je sad dobila telefon pa njen deda ne isključuje mogućnost da je u međuvremenu saznala da joj je otac preminuo. Podsetimo, Vladana koji je pokušao da ubije svoju ćerku, prijatelj je u januaru prijavio policiji jer je pretio da će ubiti ćerku i sebe ukoliko mu se žena, koja ga je ranije ostavila, ne vrati.

Iz kuće je tada odneto i oružje koje su imali Vladan i njegova supruga. Ova tročlana porodica je potom, 7. februara, razmatrana u radu Grupe za koordinaciju. Kako je rečeno iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, obavljen je razgovor sa svim članovima porodice, radi procene rizika. Naveli su da je s tinejdžerkom obavljen razgovor dva puta.

"U razgovoru je navela da je ostala u porodičnoj kući sa ocem da se o njemu stara, da ga vodi kod lekara, da je jako vezana za oca, da je otac bolestan i da je prilikom podnošenja prijave došlo do nesuglasica i da M. M. (majka devojke prim.aut.) planira da se vrati u porodicu, dok sa M. M. razgovor do sada nije obavljen", rečeno je ranije iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Inače, prema rečima devojčicinog dede, osim pretnji Vladan je na groblju bio obeležio i grobno mesto za ćerku i sebe.