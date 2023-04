Sestra preminulog Nenada Bilića (25) iz Zrenjanina otkrila je da su on i njegova supruga Katarina Jovanović (23) trebali da uskoro dobiju bebu.

Tragična smrt Nenada Bilića (25) i Katarine Jovanović (23) šokirala je Srbiju. Da podsetimo, oni su pronađeni mrtvi u četvrtak uveče u stanu u Ulici dr Emila Gavrila u Zrenjaninu. Sada se oglasila sestra Nenada i otkrila da su Nenad i Katarina očekivali bebu.

"Ne mogu da dođem k sebi. Zašto im se to desilo? Sve je bilo tako lepo. Nenad i Kaća znaju se još iz škole i pre izvesnog vremena su počeli da se zabavljaju, a 20. novembra prošle godine su se venčali, ona je ubrzo potom i zatrudnela. Bila je oko četiri meseca trudna. Ja ne znam šta ću sada. Otac nam je umro pre tri godine. Imamo još starijeg brata ali on ne živi sa nama. Ostali smo sami mama i ja i radovali se kada se oženio i otišao da živi sa Kaćom a sada ne možemo da se pomirimo sa tim da ih nema", rekla je sestra tragično stradalog Nenada.

Prema nezvaničnim informacijama, Nenad i Katarina stradali su od curenja gasa iz gasne peći i to još pre nedelju dana. To je potvrdila i vlasnica stana koja ih je pronašla jer ih je zvala danima, ali se nisu javljali pa je nasilno otvorila vrata i zatekla jeziv prizor. Nenadova majka Ksenija je rekla da i dalje ne može da veruje šta se dogodilo njenom sinu i snaji.

"Eto ja još ne mogu da verujem. Kao da mi još nije doprlo do mozga. Još sam i radila danas i čula na poslu. Tragedija velika. Ne znam sad šta ću. Uteha mi je što imam još dece. Niko nam ništa ne govori kako se to desilo pa mi možemo da nagađamo. Šta god da se desilo to nam ih neće vratiti. Eto za sada se držim a šta će posle biti, ne znam", kaže Ksenija, majka preminulog Nenada.