Djevojčica se nalazi u bolnici u Beogradu u koju je primljena zbog lošeg stanja u kom je bila.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Djevojčica (8), koju je, kako se sumnja, otac držao u kadi i zlostavljao u stanu na Zvezdari nalazi se u dječijoj bolnici u Beogradu, gdje je primljena radi rehidratacije i realimentacije.

"Ona joj je neophodna zbog stanja teške i dugotrajne pothranjenosti", kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Djevojčicu je u stanu držao njen otac (38) za kojim je bila raspisana potjera, a za sve se saznalo kada je žena (45), sa kojom je bio u emotivnoj vezi, sa razbijenim nosem i podlivima ispod oka došla u policijsku stanicu i prijavila ga za nasilje. On je danas posle četiri dana potjere pronađen, uhapšen i određeno mu je zadržavanje od 48 sati.

"Ona je došla sva isprebijana i krvava. Prijavila je da ju je partner pretukao, da nasilje traje i da je u stanu djevojčica koja ima 8 godina i koju drži kao roba. Policija Palilula je otišla na mjesto i zatekela strašan prizor", rekao je sagovornik. Otac djevojčice bio je već u zatvoru 2015. godine zbog nasilja u porodici. Djevojčica nikada nije bila kod ljekara na pregledu, nije krenula u školu, niti je izašla napolje. Komšije dijete nisu nikada vidjele. Nađena je sklupčana u kadi, dezorjentisana, neuhranjena...

Do sada je Prvo osnovno javno tužilaštvo došlo do saznanja da je djevojčica - dijete (2015) odlukom suda povjereno na staranje ocu, s obzirom na to da je majka ranije bila zavisnik, a da je utvrđeno da je otac podoban roditelj. U Prvom osnovnom sudu, međutim, kažu da presudom dijete nije povjereno ocu na samostalno vršenje roditeljskog prava.