Izudin je verovatno najbolje plaćeni čobanin u regionu. Dete sa sela, završio samo srednju školu, a plata mu bolja od direktorske.

YouTube/screenshot/Srećko Stipović

Na Kupreškim poljima nekada je paslo 100.000 ovaca, a kupreški sir bio je pojam kvaliteta u bivšoj Jugi. Danas na Kupresu pase tek 10.000 ovaca, a najbrojnije stado ima Ante Romić. Na tom porodićnom imanju radi Izudin Fejzić, najbolje plaćeni pastir u regionu, koji ceo život svoj čuva ovce i brine o njima.

Mladi gorštak živi u planini sa ženom i dvoje dece i kaže da uživa. Dete je sa sela, odraslo uz ovce koje su mu othranile čitavu porodicu pa je ovo za njega posao iz snova. Reč je o farmi i gazdinstvu koje se nalazi na Kupresu u BiH. Međutim, narod je pobegao sa sela i sa planine sišao u gradove pa ih je tu malo ostalo, ali mladi Izudin drugačijeg je mišljenja.

"Dok mnogi plaćaju da dođu u ovu lepotu, ja džabe uživam i još zarađujem platu", kaže on. I to ne bilo kakvu platu nego 2.000 evra mesečno. On objašnjava da sa ženom čuva i muze 2.000 ovaca, ali da muža više nije veliki problem jer je gazda obezbedio mašinu pa se to brzo obavi.

"Dnevnik ne slušam, politika me ne zanima... Dođu ljudi, misle to je lako, čuvaš ovce, hodaš za njima, a najveći problem je ljudima što nema civilizacija, a meni milina, ujutru samo čuješ ptice, a ne da ti neko puni glavu tračevima... Dok smo sami proizvodili to što smo jeli, i što su jeli naši đedovi, bili smo zdravi a kad je počelo da se uvozi...", kaže Izudin i dodaje da mu je bivši gazda donosio knjigu da čuva ovce po knjizi?!

Najbolje plaćeni čobanin u regionu

"Pa da je čobanin učio knjige bio bi političar, kravataš", kaže mladi otac koji dodaje da otkad su političari počeli sve da nam nameću mi smo ovce, a oni ovčari. Dodaje i da otkad je prohodao, išao je za ovcama i čuvao ih i da je još kao dete uvek govorio da kad poraste želi da bude čobanin.

On kaže da u ovom poslu moraš da budeš odgovoran, ne smeš ovcu da izgubiš. "Odmor mi je kad leti pođem za ovcama pa nađem hlad, prespavam čitav dan", dodaje on i kaže da on i žena svoju decu odgajaju kao pre 100 godina, "nema mobilni, televizije, nego jedu zdravo a kad ujutru ustanu igraju se sa 'cukom i janjetom'".

Njegov posao nije lak jer traži veliku odgovornost.

"Ovca mora da se čuva, bilo ih 10 ili hiljadu, meni je svejedno, moraš da ih čuvaš. Ovca, što se kaže, traži 'stojana', da si uvek tu uz nju, da stojiš uz nju, ima vukova, medveda, da je čuvaš", kaže mladi pastir.

Čuvaju ovce

On kaže da ga želja ne vuče da ide u inostranstvo, da voli tu "đe je rođen".

"Nemam želje za Evropom ni za evrima, može da se zaradi ali mora da se radi", kaže vredni mladi otac porodice koji dodaje da ljudi nisu bežali ni za vreme onog nesrećnog rata, a što bi on bežao nekud iz mira. Radio je Izudin svašta, kaže i na građevini, kao borac, ali ovde mu je odmor za dušu, kao kad bolestan ozdravi. Kaže, kad je ovo počeo da radi, rasteretio se, osetio je kao da mu je teret pao s leđa. Kaže i da mu njegov pas vraćalica vredi više nego desetorica, vrati ovce očas posla i nikad ne kaže neću.

Inače, gazda svih tih ovaca za koje Izudin, ali i drugi pastiri rade kaže da se i te kako može živeti od sira, mleka i ovaca jer on je sa ženom od ovaca svih šestoro iškolovao - petoro su završili fakultete, a njmlađi šesti sad je u srednjoj. Dodaje i da su njegovi pastiri stalno zaposleni - imaju uredno plaćeno penziono i zdravstveno.

Buda su zbog ovaca tri žene ostavile!

Pastira Budu iz Vlašića u BiH tri su žene ostavile zbog ovaca, a on kaže da čuvanje ovaca nikad ne bi ostavio i jedini je pastir u kraju. Taj posao radi od četvrtog osnovne i kaže da je zadovoljan gazdom i platom, ali i njegovom familijom. Dodaje i da nikad ne bi u firmi radio.

"Ja se ne bih ni sa predsednikom menj’o". kaže Budo pa čak ni kad bi mu rekli tu na pumpi da radi.

Zbog ovaca tri ga žene ostavile

Pastir Budo sa Vlašića čuva 180 ovaca. Ljubomorno ih čuva i voli. Budo se triput ženio, ali zbog ovaca kako on tvrdi čak su ga tri žene ostavile, napustile. Nije se više ženio jer kaže da više voli ovce nego žene.

"Između ovaca i žena uvek bih izabrao ovce", kaže Budo koji se zbog njih triput razvodio jer su njegove žene tražile gospodina koji ima auto, a ne čobanina koji auto nema, a Budo nema ni položeno.