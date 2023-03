Danas je nastavljeno suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, a svjedok-saradnik Bojan Hrvatin govorio je o dvostrukom ubistvu pripadnika "škaljarskog klana" u Atini 2020. godine kao i o slučaju Mladena Lazarevića.

"Što se tiče Atine, Milinko Brašnjović koji je bio jedan od direktnih izvršilaca mi je ispričao da su bili uhapšeni par dana ranije i da je Veljko bio ljut, da su nosili maske i da su se dvoumili da li da ulaze u restoran jer je bilo kamera. On je objasnio da je ušao i rekao ‘kalispera‘. Vidio je da nisu za stolom za kojim je trebalo da sjede Dedović i Stamatović, ali da ih je vidio za drugim stolom i da nisu obraćali pažnju, da je on pucao u Dedovića, a da je Lainović prišao i pucao u Stamatovića koji je skočio na pištolj. Rekao mi je da su bili pred odustajanjem, jer im je javljeno samo da su u Atini, ali da ih je Veljko snimio i da su tada realizovali. Milinko Brašnjović je u tom trenutku bio u šteku od škaljarskog klana, jer su Veljko i Marko lažirali njegovu smrt i da je on za škaljarski klan mrtav", rekao je svjedok-saradnik Bojan Hrvatin.

Mladen Lazarević učestvovao je u pljački u Dubaiju sa Milanom Ljepojom. Veljko Belivuk ponudio je Hrvatinu posao "Mladen Lazarević".

"Pristao sam, dao mi je sliku kola, moj zadatak je bio da iznajmim stan u West 65 gdje je živio, da pratim auto i da krenemo pripreme. Dobili smo zadatak od Belivuka i Miljkovića da na Bežanijsku kosu dođemo ja, Lalić, Kosta ne znam mu prezime, i da u odemo u kafić i probamo da se nakačimo na video nadzor, jer je bila informacija da Mladen Lazarević provodi vrijeme tu, pa da tu treba da proba da se radi. Marko Budimir i ja smo sjedjeli u bašti, Lalić i Kosta unutra i uspjeli su da se priključe, Radoje Zvicer je bio zadovoljan, čak je i on gledao snimke iz kafića. To je trajalo oko desetak dana, posle su mijenjali šifre u kafiću. Tog dana kada sam pristao na posao, odlazim kod Lalića, on mi je rekao kako da se upoznam sa naseljem, prije nego što odem da iznajmim stan. Vidio sam da izlazi sada pokojni Luka Perenčević, iznenadio se prišao i pitao me šta radim tu, rekao sam mu da jurim da iznajmim stan. Žena koja mi je pokazala stan bio je baš u zgradi Mladena Lazarevića, na petom spratu.

Dobro je išlo, imao sam i parking mjesto. Sledeće je bilo da lociram BMW koji je vozio. Imao je dva parking mjesta, na jednom je bio bijeli mercedes njegove žene, a na drugom njegov. Otišao sam kod Koste i u auto servisu na Banjici kod njegovog brata ugradio kamere na moj auto, tako da snimaju i ulaz i izlaz iz garaže. Stavio je dvije kamere ispred prednje tablice mog automobila, u gepeku kola su bila dva velika akumulatora, resiver, kartica i podešeno je da uživo možemo da gledamo dešavanja. Ali pošto je nivo bio minus jedan, nismo mogli uživo, nego smo snimali i gledali naknadno", opisao je Hrvatin akciju praćenja Mladena Lazarevića.

Sudija Vinka Behara ga je potom zamolila da govori u kraćim crtama. Hrvatin je na to odgovorio da "ima obavezu da otrkije sve što zna".

"Vidjeli smo njegove navike, imao je obezbjeđenje, trenirao je, izlazio je uglavnom sa sportskom torbom, odlučili smo da ga radimo kada uđe u zgradu, u tom prostoru gdje je ulaz od lifta i jedan prostor na ge. Dva bosanca su trebala da ga ubiju, sa jednim sam se spojio, ne mogu da se sjetim kako se zvao na skaju. Našli smo se na Novom Beogradu, dao sam im 2.000 eura da imaju za život i rekao sam da ću im pokazati mjesto gdje treba da ga rade. Snimio sam to mjesto satom, međutim, to mjesto je otpalo jer mu navika nije bila konstantna, onda smo odlučili pošto je blinda izlazila bez njega, ja sam sjedio i gledao i primijetili smo da dijete izvodi u vrtić, pa je riješeno da tu bude ubijen. Bilo je par pokušaja, ali su propali jer je ispalo da je taj jedan od ubica rođak škaljarca a mi smo to provalili i oni su zbrisali sa štek stana. Radoje Zvicer je rukovodio, on je našao te Bosance preko Bosanca iz zatvora. Veljko mi je rekao da bi za taj posao dobio 25.000 evra. Kada nam je taj Bosanac prvi pobjegao, Zvicer je ostao kategoričan da zna kako će i šta da bude. Dobio sam tih 25.000 evra, Veljko je uzeo 5.000 za troškove iznajmljivanje stana, a ja 20.000", zaključio je Hrvatin.

Zamjenik tužioca je potom pitao svjedoka-saradnika Bojana Hrvatina koliko novca je dobio za sve poslove u kojima je učestvovao. Hrvatin je počeo da nabraja.

"Za Veličkovića 10.000, za Lazarevića 20.000, za primopredaju oružja 10.000, za jedno zadržavanje na stadionu 300 evra. I za Zdravka Radojevića 10.000 evra", istakao je svjedok-saradnik Bojan Hrvatin.

