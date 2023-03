Otac u Novom Pazaru živ je goreo dok je pokušavao da spasi decu iz požara.

Izvor: Videoplus/screenshot

U Ulici 12. Srpske brigade u Novom Pazaru buknuo je požar u kome je poginulo četvoro dece, a kako pričaju svedoci tragedije, na terasi su videli oca koji je živ goreo dok je pokušavao da spasi živote mališana.

"Komšinica je slučajno prolazila pored zgrade i videla oca dečice kako gori na terasi. Čovek je živ goreo, vatra mu je bila na telu! Dozivao je pomoć, a pokušao je i da otvori vrata terase kako bi došao do svoje dece i spasio ih, ali nažalost nije uspeo, i pošto je i sam goreo, skočio je sa terase", kazao je jedan od žitelja zgrade.

Stanari navode da su scene bile potresne. "Čuli smo da je troje dece bilo potpuno ugljenisano, dok je četvrto preminulo u bolnici u Pazaru. Naježili smo se, kolika tragedija nas je zadesila", kažu. Neko od slučajnih prolaznika je utrčao u zgradu i pokušao da pomogne nesrećnim ljudima, a cela scena je jezivo delovala.

"Otac, inače poreklom iz Egipta, zadobio je teške opekotine i on je hitno transportovan za Beograd, dok je majka dečice, inače rođena Pazarka zadobila lakše povrede i nalazi se u pazarskoj bolnici. Porodica se u zgradu doselila pre godinu dana, a čuli smo da im je stan kupio njen ujak. Skućili su se tu, i bili su pomalo zatvoreni, a pričali su isključivo na engleskom. Povređena žena je najbolji student na medicini, ali nije još uvek završila za doktora, mislim da je to ostavila po strani zbog dece", kaže komšija.

Sagovornici kažu i da je porodica planirala da proda taj stan i odseli se. "Povređena je jednom prilikom komšiji rekla da bi želela da proda stan, a on joj je rekao kada to bude želela da učini, da mu se obrati jer bi ga on kupio, Eto, možda je sudbina tako htela, da su se možda preselili bili bi živi. Prokleta sudbina", kaže komšinica.