Gradonačelnik Pule smatra da turbo-folk nije narodna muzika i da tako nešto nije primjereno za taj grad, i ostaje pri svojoj odluci.

Izvor: YouTube/Hrvatska radiotelevizija

Gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, otkazao je projekat "Hiljadarka" u okviru kojeg je 25. marta trebalo da nastupe Duško Kuliš, Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba i Zorana Mićanović, te tako našao svoje mjesto u naslovima regionalnih medija.

Filip Zoričić je svoj postupak objasio obrazloženjem da turbo-folku nije mjesto u Puli, te naveo da ostaje pri toj odluci. Organozatori "Hiljadarke" oglasili su se saopštenjem za medije, gdje su istakli da je Zoričić otkazao koncert tek kada je saznao da u Puli, uz Kuliša, treba da nastupe i srpski izvođači, koje je, u razgovoru s organzatorima navodno nazvao "smećem". Sada se za hrvatske medije oglasio uz tvrdnje da nije vrijeđao Srbe.

"To nije muzika za javni prostor grada Pule, ja ne ulazim u privatne prostore. To nije primjereno za ovaj grad, iza toga stojim i neću od toga odustati. To je razlog otkazivanja, jer Pula pripada drugom identitetu. Jednostavno, turbo-folk muzika ne može biti u javnom prostoru Pule. Iza toga stojim i gotovo. Ovo je turbo-folk, a nije narodna muzika. Kad govorimo o narodnoj, pravoj, iskonskoj narodnoj muzici, to je nešto drugo", rekao je Zoričić, a potom se osvrnuo na saopštenje organizatora "Hiljadarke" koji su ga optužili da je pijan vrijeđao srpske izvođače nazvaviši ih "smećem".

"Ja nikad tako ne komuniciram niti sam tako odgojen. Ako su to napisali u saopštenju, to je za ozbiljnu tužbu. To je neukusno. Ja imam sve poruke sačuvane s organizatorima, nikad tako nisam ni sa kim komunicirao", izjavio gradonačelnik Pule između ostalog.