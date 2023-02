Beloglavi sup Darko nađen je posle 15 godina.

Izvor: Youtube/ Biserna Dolina Uvac/Screenshot

Beloglavi sup Darko pronađen je posle 15 godina, iako su u Fondaciji za zaštitu ptica grabljivica mislili da nije preživeo.

"Čudan je osećaj kada posle 15 godina prepoznate supa za koga ste verovali da nije preživeo. Kao da ste sreli starog prijatelja. Beloglavi sup Darko upao je u Sjeničko jezero 2. avgusta 2007. U to vreme još nije bio izgrađen prihvatni centar za oporavak supova pa su ptice oporavljane u neuslovnim prostorima po štalama, garažama ili podrumima", objavili su članovi Fondacije za zaštitu ptica grabljivica na svom fejsbuk profilu.

Da nebi maltretirali pticu neuslovnim smeštajem tim Fondacije tada je brzo reagovao i markirao i pustio Darka već 8.avgusta 2007. Od tada ga niko više nije video.

"Darko je prvi sup kome smo odredili pol i poslednji kome nismo stavili kolor prsten jer smo ih uveli u upotrebu tek od 2008. Darku je krilna markica davno otpala i ostao mu je samo metalni prsten koji je trajna markacija. Međutim metalni prsten se teško može očitati, jedino ako ptica ponovo dođe u naše ruke bilo kao uginula ili uhvaćena. Iz tog razloga je Darko ostao nevidljiv za nas sve ovo vremem dodaju u Fondaciji za zaštitu ptiva grabljvica.

Član Fondacije Saša Preradović profesionalni fotograf krajem prošle godine izradio je pravu studiju na fotografisanju supova. Analizom fotografija uspeli su sa njih da pročitaju metalni prsten i identifikuju Darka, zaboravljenog supa

Na hranilištu smo beležili stare supove koji su posedovali metalni prsten ali ne možemo da ih očitamo. To su zaboravljeni najstariji supovi stari od 20 do 30 godina. Zato je neophodno da otvorimo klopku za supove jer je to jedini način da dođemo u mogućnost da identifikujemo ove ptice, zaključuju u Fondaciji za zaštitu ptica grabljivica.