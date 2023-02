Hirurg sa VMA, koji je uhapšen zbog nasilja u porodici, navodno je imao zdravstvene probleme, ali i veliki dug.

Izvor: Instagram/lazinota

Poznati hirurg sa VMA koji je uhapšen nakon što je brutalno pretukao svoju suprugu u njihovoj porodičnoj kući, prije užasnog nasilja imao je zdravstveni problem koji se pojavio početkom januara, zbog čega je otvorio bolovanje.

"Ljekaru se pojavio problem na rukama, zbog čega nije mogao da operiše i morao je da prestane da radi. Prije toga on je navodno pozajmio veliki novac za otvaranje svoje privatne klinike. Novac je uzeo od ljudi koji i drugima pozajmljuju isključivo u te svrhe" kaže dobro obaviješteni izvor i dodaje:

"On je pozajmio veću sumu kako bi pokrenuo svoj posao i svojim radom dodatno obezbijedio porodicu. Međutim, njegovo zdravstveno stanje onemogućilo mu je da radi, a samim tim i da zarađuje, tako da nije imao kako ni da otplati dug. Posao hirurga je sve čime se on bavi, a zbog bolesti koja mu je konstatovana na koži ruku sve mu je to obustavljeno", navodi izvor.

Ljekar je navodno uzimao terapiju zbog svog stanja, što je uključivalo hormone i ljekove za smirenje. Problemi u braku su postojali i ranije, a navodno je zbog velike ljubavi, bio i ljubomoran.

"Do sada nismo čuli da je suprugu fizički maltretirao, ali smo čuli da je postojalo psihičko maltretiranje. Nažalost, sada je sve to eskaliralo. On je vjerovatno psihički popustio i posrnuo zbog problema sa rukom i zbog dugova. Svakako, ništa, pa ni to, nije opravdanje za nasilje nad ženom", priča izvor Kurira.

Ljekar se na saslušanju branio ćutanjem, a njegova supruga biće saslušana tek posle operacije i oporavka od teških povreda koje su joj nanijete.

Ljekar će naknadno iznijeti svoju odbranu.