Verica i Obrad svoju ljubav započeli su nakon emitovanja emisije "Sasvim prirodno", a ona se zbog njega preselila u Crnu Goru.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/RTCG/Screenshot

Verica i Obrad upoznali su se u emisiji Jovana Memedovića "Sasim prirodno", a ona je zbog ljubavi napustila Vojvodinu i preselila se u Crnu Goru. Danas živi u malom selu nadomak Bijelog Polja.

Verica je u to vrijeme živjela teškim životom. Prije nekoliko godina i sama je ispričala kako nikad nije imala sreće do tad. Živjela je na selu, čuvala krave i mučila se, a nije ni znala da je ljubav njenog života čeka u Crnoj Gori. U to vrijeme Obrad je pokušavao da sebi nađe ženu, ali bezuspješno i tada je sudbina umiješala prste.

Verica je Memedovića upoznala kada je održavan Dan stočara, ali tada nije snimao prilog sa njom i Verica je mislila da je se nikad više neće ni setiti jer je ona "samo kravarka". Ali, voditelj i novinar joj se javio posle mjesec dana i napravili su prilog. Nije puno prošlo od emitovanja emisije kada ju je Obrad kontaktirao preko Fejsbka. Tada je ona radila i živjela na Zlatiboru kod jednog gazde a kako je kasnije ispričala za crnogorsku televiziju nije joj bilo lako jer je čuvala krave, živjela bez vode i struje, radila najteže poslove, a jela šta joj gazde daju.

Obrad joj je poslao poruku par sati pošto ju je video u emisiji.

"Samo mi je poslao poruku: Ćao, kako si, šta radiš? Odgovorila sam mu tek ujutru, evo ništa sve po starom. Tako je krenulo, jedna, pa druga poruka... Ni mjesec dana nije prošlo i ja sam se udala! Srećna sam! Nemam za čim da žalim. On je moj muž!", ispričala je Verica.

Verica je za RT CG ispričala da poštuje svog muža, da je srećna u braku, u kom zajedno odgajaju njenu ćerkicu za koju Obrad nije htio da dozvoli da ostane s njenom majkom i očuhom u Vojvodini.

"Ona bi svakodnevno patila bez nje. Ne bi imala mir, sigurno bi plakala. Razgovarali smo obzibljno i rekao sam joj da povede malu Nikolinu, nemoj bez nje da dolazi", ispričao je Obrad i tako je i bilo.

I njegova majka Nada je presrećna što se oženio devojkom poput Verice a pri tome je prvi mještanin koji se u lokalnoj crkvi vjenčao još od vremena Drugog svjetskog rata, a kada je Vericu vidjela na televiziji rekla je damo da će imati sreće ako bude htjela da dođe da živi sa njima.

"Moja svekrva je divna žena i hvala joj što je takva", zaključila je Verica.