Međunarodna zajednica zahtijeva od kosovskog premijera da formira Zajednicu srpskih opština, kazao je američki zvaničnik, ističući da će taj dio sporazuma biti implementiran.

Izvor: twitter/printscreen

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar rekao je da je imao veoma konstruktivne razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu o francusko-njemačkom predlogu za rješavanje pitanja Kosova, i da bi naredni susret pregovarača u Briselu mogao da se desi uskoro.

Eskobar je za Glas Amerike takođe rekao da kosovski premijer Aljbin Kurti "ne mora da se složi" sa formiranjem Zajednice srpskih opština, jer se "Kosovo već složilo".

Upitan da li će dijalog Beograda i Prištine uskoro biti obnovljen, Eskobar je odgovorio da "na prvom mjestu, dijalog nije ni prestajao", ali da je "izazov bio to što je postao instrument za rješavanje kriza".

"Želimo da ga ponovo vratimo na strateški nivo na osnovu francusko-njemačkog predloga. Mi mislimo da je taj predlog dobar. SAD potpuno podržavaju taj predlog i želimo da bude dobro rješenje za obje zemlje. Drugim riječima, želimo da otvori evropsku perspektivu za obje zemlje, otvori mogućnost za veću saradnju ne samo sa Evropom, već i regionom i SAD", rekao je američki izaslanik.

Eskobar je rekao da međunarodna zajednica zahtijeva od kosovskog premijera Aljbina Kurtija da formira Zajednicu srpskih opština, ističući da će taj dio sporazuma biti implementiran.

"Jedna osoba i jedna stranka ne mogu da odustanu od sprovođenja pravno obavezujućih tačaka, to je fakat. Mi ćemo to uraditi, ja ću to uraditi tako što ću naći partnere, ima mnogo ljudi koji bi željeli da vide bolje odnose između Srba na sjeveru i ostatka zemlje", rekao je Eskobar.

Eskobar je takođe rekao da formiranje ZSO i pregovori o francusko-njemačkom predlogu "nisu u potpunosti povezani".

"ZSO je postojeća obaveza i mora da se implementira. Francusko-njemački predlog je veoma dobar predlog koji obijema zemljama omogućava napredak ka održivom miru. I na tome ćemo simultano raditi i potrebne su nam obje stvari", izjavio je Eksobar.

Američki diplomata je govorio i o potencijalnim ekonomskim posljedicama po Srbiju ako nastavi sa aktuelnom politikom prema sankcijama Rusiji, i zabrinutosti zbog navodnog djelovanja ruske Vagner grupe u Srbiji.

"Mislim da će biti posljedica. Mislim da se šteti imidžu Srbije kao zapadne zemlje. Istina je da nas kompanije pitaju da li je Srbija pod sekundarnim sankcijama, da li Srbija solidan partner, neko na koga mogu da računaju na duže staze? Jer kompanije ne traže sigurnost, već predvidivost, a ovo unosi dozu nepredvidivosti. Moj savjet je da treba da se pridružite Zapadu u implementiranju svih mjera i sankcija i tako Srbija ne bi bila izuzetak u regionu".

Prema njegovim riječima, Vlada Srbije je jasna povodom navoda o pokušajima ruske privatne plaćeničke grupe Vagner da regrutuje vojnike u Srbiji i treba krivično da ih goni.

"Imamo njihovu rešenost da će to da urade. To je dobro", ocijenio je Eksobar i dodao da je loše za bilo koju zemlju da regrutuje plaćenike i da je i u Srbiji to nelegalno.