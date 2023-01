Dečak kod Sombora stradao je na istom mestu na kom i njegov otac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dečak D. M. (13) iz Bezdana, koji je preminuo nakon što je na njega automobilom naleteo A. G. (22) iz istog mesta, bio je smrtno povređen na istom mestu na kojem je pre nekoliko godina nastradao njegov otac. Prema rečima sagovornika bliskom istrazi, i otac i sin preminuli su usled povreda koje su zadobili u saobraćajnoj nesreći.

Dečak je preminuo u bolnici od povreda koje je zadobio na putu Sonbor - Bezdan. "Alko testom je utvrđeno da je osumnjičeni A. G. u trenutku nesreće bio u alkoholisanom stanju, odnosno da je imao 0, 97 promila alkohola u krvi. Pravdao se da je alkohol pio nakon nesreće, zbog šoka koji je doživeo. Da bi se utvrdilo da li je ovakva njegova tvrdnja istinita, po nalogu istražnih organa mu je nakon hapšenja, u roku od sat vremena tri puta izvađena krv. Analiza krvi koja je poverena Kliničkom centru Vojvodine danas bi trebalo da bude dostavljena tužilaštvu - navodi sagovornik.

Prema rečima sagovornika D. M. je nastradao na kolskom ulazu ispred svoje kuće. "Nastradali dečak je bio u društvu prijatelja koji su mu sa druge strane ulice dovikivali da obrati pažnju i pomeri se sa ulice jer je u susret dolazilo vozilo koje se kretalo velikom brzinom. D. M. je sišao sa bicikla, pomerio se na kolski ulaz ispred svoje kuće i tu čekao da automobil prođe. Međutim, ritam vožnje A. G. je bio takav da je on vozilom udario dečaka. Na mesto događaja odmah su izašle ekipe Hitne pomoći i dečak je prevežen u somborsku bolnicu. Na žalost, preminuo je nekoliko sati kasnije od zadobijenih povreda", navodi sagovornik.

Za sada se osumnjičeni tereti za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja koje je u nadležnosti osnovnog tužilaštva. Nakon što stignu rezultati analize njegove krvi videće se da li će delo da bude prekvalifikovano i da li će predmet biti prosleđen u nadležnost Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Pored ovoga će da se uzme u obzir i činjenica da je osumnjičeni pobegao sa lica mesta.

"Iako su pojedini mediji naveli da je osumnjičenog uhapsila policija, on je nekoliko časova posle nesreće sam otišao u policijsku stanicu i prijavio se. Možda najinteresantniji podatak jeste taj što je osumnjičeni A. G. nakon nesreće zaustavio taksi i od vozača tražio da ga vozi kod jednog od najpoznatijih somborskih advokata. Istražni organi veruju da je se on predao nakon konsultacija sa tim advokatom i da ga je on savetovao da se brani tvrdnjama da je pio nakon nesreće", navodi sagovornik blizak istrazi.