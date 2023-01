Profesori sa kriminalističkog univerziteta Ivana Bjelovuk i Darko Marinković objasnili su šta će se dešavati ukoliko se ne nađe telo Ane Volš.

Izvor: instagram/anawalshe/Youtube TV Prva/Screenshot

Nestanak Ane Volš privlači veliku pažnju javnosti širom sveta. Slučaj Beograđanke obavijen je velom misterije i svakodnevno isplivavaju informacije koje sve više intrigiraju javnost. O slučaju koji uznemirava javnost govorili su profesori sa kriminalističkog univerziteta Ivana Bjelovuk i Darko Marinković.

Iako se u medijima pojavljuju brojne indicije da je suprug Brajan Volš upleten u nestanak Ane, i dalje nema optužnice.

"Ne iznenađuje me da nema optužnice jer čovek treba da bude siguran da je neko izvšio delo i da ima dovoljno dokaza. To je važno da se procesuira na pravi način, da se ispoštuju međunarodne procedure i standardi, da ti dokazi ne izgube na značaju. Treba biti siguran i ne zaletati se. Vreme nikad se radi u prilog istražitelja, treba biti uporan i sistematičan na mestima gde mogu biti tragovi", rekla je Bjelovuk.

Nije planirao da ubije Anu

Profesor Marinković smatra je ovaj slučaj poprilično jasan.

"Sa kriminalističkog aspekta stvar nije previše kompleksna, jedno ubistvo koje se verovatno desilo u krugu porodice, to se najčešće dešava među supružnika. Verovatno nije bilo planirano, jer je nađena njegova pretraga na kompjuteru i kupovina hemijskih sredstava u iznosu od 450 dolara. Da je planirao da je ubije ostavio bi mnogo manje tragova. Našao se u situaciju da ima leš I pokušava da ga se oslobodi. I zato je pretraživao, i kupio određena hemijska sredstva. Treba se rešiti tela od 50-ak kilograma, to je teško manipulisati, raskomadati, spakovati, a da se ne ostave tragovi. Ostaviti na deponijama uz pretpostavku da će službe higijene to očistiti. Ali uvek nešto promakne, uvek ostanu tragovi, pronašli su testeru, tepih, postoje neki tragovi koji indiciraju da postoji krv", naglasio je on.

"Kada govorimo o Brajanu Volšu svi pokazatelji vode ka zaključku da je on učestvovovao ili da je direktno izvršio najteže krivično delo. Sve se dešavalo nakon dočake Nove godine gde je bio i njihov prijatelj koji je možda uključen u sve. Verovatno je tu bila neka suzbijena agresija, nakon dočeka Nove godine, da se nije osećala ispunjenom ili da je pokušala da ga napusti i to često bude okidač za nasilje", dodao je Marinković.

Profil ubice

"Vrlo važna stvar u istragama jeste da ga profilišemo, to je indikator da je ta osoba umešana, i da je imao psihičke probleme, da je prevario oca, ponašanje i odnos prema supruzi, neka agresija, sve to dovoodi do zaključka da je osoba mentalno spremna da učini takvo delo. Ovaj slučaj je sa kriminalističkog stanovišta jasan, ali svi dokazi kada se materijalizuju to neće biti problema da se procesuira, iako može da se desi da se telo nikada ne nađe", rekao je on.