Jovan Živadinović Džipsi ušao u izbor takmičara koji će se boriti za mesto predstavnika Srbije na predstojećoj Pesmi Evrovizije

Izvor: YouTube/screenshot/FYD

Radio-televizija Srbije odabrala je kompozicije koje će se takmičiti na festivalu "Pesma za Evroviziju 2023" na kojem će biti odabran predstavnik Srbije na Pesmi Evrovizije, a među njima se nalazi i numera "Greh" koju izvodi Rom koji se javno deklarisao kao gej Jovan Živadinović Džipsi (21).

Džipsi je pobrao simpatije Ane Đurić Konstrakte, predstavnice Srbije na Evroviziji 2022, koja je pohvalila njegov album i zapratila ga na Instagramu, ali i Jelene Karleuše i reperke Sajsi MC koja s vremena na vreme šeruje njegove pesme na mrežama.

Mladi pevač je sada otkrio da su ga, kada je išao u školu, tukli što je Rom, a potom i kako su njegovi roditelji reagovali kada im je rekao da je homoseksualac.

"Zanimljivo je biti Rom i gej. To je deo mene i divno je. Nije mi teško, pre bih rekao da je umarajuće. Kada se javno izjasniš o nečem, na primer da si gej, ljudi od tebe očekuju da svakog dana pričaš o tome. Ponekad pomislim da sam više gej jer drugi ljudi to potenciraju o meni. Rom i gej, to su samo dve stvari koje čine moj identitet, a ima ih još milion", rekao je Džipsi za 24sedam i nastavio:

"Sada me etiketiranje ne dotiče, ali jeste kada sam bio klinac. Dok sam išao u školu, dobijao sam batine i trpeo uvrede zbog toga što sam romske nacionalnosti. To ne zaslužuje nijedno dete. Prevazišao sam to. Rekao sam sebi: 'Ako ću da se bijem zbog toga što želim da nosim štikle, ima da se bijem'. Sa 12 godina shvatio sam da sam gej. Kada sam rekao roditeljima, prvo su bili u fazi da to nije istina, zatim u fazi razočaranja, onda su se ljutili i na kraju su me prihvatili i naučili kako da mi pristupe".

Jovan je pre muzičke karijere radio u kafiću u Beogradu. "Prvo sam radio kao konobar, a onda su me stavili da prodajem kafu. Bilo je to divno iskustvo i imam samo reči hvale za kolege s kojima sam radio. To je kolektiv koji ću zauvek pamtiti, baš su me lepo prihvatili".