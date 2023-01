Istražitelji sumnjaju da je Brajan Volš, svoju suprugu Beograđanku Anu usmrtio u njihovoj kući u Kohasetu, a potom "kupio" tri dana da zavara tragove zločina

Američki istražitelji i dalje tragaju za Beograđankom Anom Volš (39), koja se i dalje vodi kao nestala, ali su sve veće njihove sumnje da ju je u novogodišnjoj noći u podrumu porodične kuće ubio suprug Brajan Volš (46), u mjestu Kohaset u blizini Bostona.

Kako prenose američki mediji, posle hapšenja Brajana Volša koji se za sada sumnjiči za ometanje istrage, policija je pretraživala i odnijela ulični kontejner u blizini kuće u kojoj živi njegova majka, nekoliko desetina kilometara dalje od njihove kuće. Na smetlištu je, kako navode, pronađeno nekoliko kesa sa smećem sa tragovima krvi, ali i sekira, testera, tepih i iskorišćena sredstva za čišćenje.

ČINJENICE

- Ana Volš nije stigla na aerodrom niti se ukrcala na let za Vašington

- Njen telefon lociran je 1. i 2. januara u blizini njene kuće - Brajan Volš je 2. januara maskiran hirurškom maskom i rukavicama u prodavnici kupio sredstva za čišćenje.

- U prodavnicu je otišao u vrijeme kada mu je bio dozvoljen izlazak iz kuće da pokupi djecu iz škole, pošto je bio u kućnom pritvoru - na internetu je pretraživao "kako se riješiti tijela žene od 52 kilograma" - u podrumu su pronađeni tragovi krvi i krvav nož - policija je na deponiji otkrila krvave džakove, testeru, tepih i sredstva za čišćenje - nestanak Ane Volš prijavile su kolege iz kompanije u kojoj radi.

Nova otkrića

Policija, kako spekulišu mediji, posle otkrića krvi i krvavog noža u podrumu kuće, ali i svih laži koje je izrekao Brajan Volš kako bi sebi obezbijedio alibi, sve više sumnja da je on brutalno ubio, a potom raskomadao suprugu s kojom ima tri maloljetna sina. Inače, sumnja se da su u to vrijeme u kući bila i tri njihova maloljetna sina.

- Istražitelji su otkrili nove informacije koje su skrenule njihov fokus sa traženja nestalih osoba na sumnje da je Ana Volše možda ubijena. Osim krvi u kući, dodatnu sumnju baca i internet pretraga u aparatu oduzetom od Brajana, u kom je ostalo zabeleženo da je na guglu pretraživao kako da se raskomada tijelo i kako da se uništi tijelo žene od 52 kilograma - otkrili su američki mediji.

Prijatelj porodice - ,, Mi smo uništeni, ona je svetionik ljubavi Porodični prijatelj Piter Kirbi, za CNN je izjavio da su oni u šoku i da sa nevjericom prate vijesti. - Mi smo uništeni. Ana je svetionik ljubavi i radosti. Ona osvjetljava svaku sobu. Nedostaje nam i činimo sve što možemo da podržimo njeno troje prelijepe djece - izjavio je Kirbi".

U ponedeljak, kada se Brajan Volš pred sudom izjasnio da nije kriv, policija je počela da pretražuje i šire područje Bostona, odnosno mjesto u kom živi Brajanova majka, a za koju je policiji rekao u prvoj izjavi da je dan pošto je poslednji put vidio suprugu, otišao da je posjeti.

Policija traži dokaze

- Kontejner je odnijet, ali ako je u njega nešto bačeno, on funkcioniše tako da odmah čim se zatvori, sadržaj koji je u njemu se mrvi - rekao je jedan stanovnik naselja iz kog je policija odnijela kontejner.

Maskirao se

Inače, prethodno je na snimcima sa video nadzora otkriveno da je Brajan Volš dan pošto je navodno poslednji put vidio suprugu, za gotovinu od 450 dolara, kupio krpe, džogere i druga sredstva za čišćenje.

MOGUĆI MOTIV

Htela je da ga ostavi i povede decu

Američki mediji navode spekulacije prijatelja i poznanika porodice Volš da je mogući motiv svega ovoga to što se Brajan plašio da će ga Ana ostaviti i povesti djecu sa sobom. Naime, ona oko godinu dana živi i radi u Vašingtonu, dok je Brajan sa djecom u Kohasetu. - Ana je htjela da povede djecu sa sobom, da ne bi morala vikendom da putuje u Kohaset. Moguće da Brajan to nije mogao da podnese - rekao je izvor i objasnio da Brajan nije mogao u Vašington zbog nanogice.

- Na licu je imao hiruršku masku, a na rukama rukavice koje nije skidao, najvjerovatnije kako ne bi ostavio tragove - podsjećaju oni i dodaju da je Volš koji je nasmijan priveden na saslušanje, najvjerovatnije bio uvjeren da je osmislio savršen zločin. Inače, u kupovinu je otišao u vrijeme kada mu je, pošto je zbog izvršenja drugog krivičnog djela bio u kućnom pritvoru, bilo dozvoljeno da ode po djecu u školu. Mediji napominju da toga dana škole nisu radile.

- Policiji je 4. januara kada je prijavljen nestanak, rekao da je supruga iznenada za jutarnji let 1. januara rezervisala avionsku kartu jer je dobila hitan poziv iz kompanije u Vašingtonu u kojoj je bila direktor. Rekao je da se vjerovatno odvezla taksijem na aerodrom i da je on istog dana dobio dozvolu da napusti kuću i posjeti majku. Brajan Volš je rekao policiji da je poslednji put vidio svoju ženu ujutro 1. januara. Pod zakletvom, policiji je rekao: "Ana se spremila i poljubila me za rastanak i rekla mi da se vratim na spavanje" - rekao je u prvoj izjavi policiji uhapšeni suprug Ane Volš.

Tužioci su, međutim, zaključili da je Brajan namjerno davao policiji pogrešne izjave o svojim i ženinim postupcima, kako bi kupio dovoljno vremena da očisti tragove zločina.