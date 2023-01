Danas je uhapšen D. I. iz Pirota koji se sumnjiči da je izvršio krivična djela teško djelo protiv opšte sigurnosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dječak (13) koji je u nedelju oko 13 časova ranjen na Vlaškim planinama u lovištu "Ponišavlje" Pirot, najvjerovatnije je ranjen hicem iz sačmare kojim je tom prilikom ubijen jedan srndać, vrsta divljači na koju lov toga dana nije bio odobren, saznaje "Blic". Tom prilikom dečak je zadobio višestruke povrede, i operisan je preksinoć.

Zbog sumnje da je ranio dečaka u lovu, danas je uhapšen D. I. iz Pirota koji se sumnjiči da je izvršio krivična dela teško djelo protiv opšte sigurnosti i izazivanje opšte opasnosti, a Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti.

Kako je "Blicu" potvrđeno u Lovačkom udruženju "Ponišavlje", lovci su toga dana imali dozvolu samo za lov na divlje svinje, ali ne i na srne na koje je lov zabranjen već više od dva mjeseca, a dodatni prekršaj je i to što se srneća divljač ne lovi vrstom municije sa više kuglica koja je tom prilikom upotrebljena.

"Niti je bio dozvoljen lov na srdaća, koji je zabranjen još od oktobra mjeseca, niti je smjelo tom municijom da se puca. Ta grupa lovaca kojih je bilo sedmorica, imali su grupnu dozvolu za lov samo na divlju svinju. Eventualno je postojalo odobrenje i za predatora, ali za srnu nije postojala dozvola sigurno jer se na srnu ide u lov uz pratnji lovočuvara. To je takozvani pojedinačni lov, za to se pišu druge dozvole koje se zovu pojedinačne, a oni to nisu imali", kaže predsjednik LU Ponišavlje iz Pirota Zoran Aleksić.

On navodi da se sumnja da je upravo dio kuglica iz patrona kojim je odstrijeljen srndać, pogodio i dječaka.

"Prema prvim informacijama dječaka je pogodilo pet kuglica iz jednog lovačkog metka. Važno je reći da to nisu pet metaka niti je pet puta pucano, već samo jednom iz puške sačmare. Jedan metak sačmare sadrži više kuglica, obično od 12 do 15, zavisno koji je kalibar, a njih pet su pogodile dijete. Za divlju svinju se koristi isključivo karabinska municija, to je jedno zrno, klasičan metak za pušku. Mi sumnjamo da je hicac ispaljen iz sačmare a da je dio tih zrna zakačio i ranio dijete, Ali, ništa zvanično ne možemo da tvrdimo dok se ne urade vještačenja, ne završi istraga I utvrde sve relevantne okonosti, dok ne dobijemo zvaničnu informaciju. Najvažnije je, ono što mi imamo kao informaciju, da je dijete van životne opasnosti", kaže Aleksić.

On dodaje da se srneća divljač ne lovi sačmarom, odnosno municijom koja ima više kuglica, već da se u lov ide karabinom, koji koristi klasičan puščani metak sa jednim zrnom.

"Na srndaća se ne ide ovom municijom, već karabinima. Ne znamo još uvek tačno iz kog kalibra je pucano iz sačmare. Pretpostavka je da su to veće kugle kojih ima u jednoj patron 12 do 15 komada. Ovaj čovjek koji je pucao, nije smio da puca, iz toga je proisteklo sve ovo. Oni su išli iz dva pravca, divljač je bila između njih kada je on pucao. On je video divljač, ali nije znao da li u šumi ima još nekoga. Ne znamo tačne okolnosti, ali puca se samo kada se dobro vidi, kada si siguran i kada ne ugrožavaš bezbjednost drugih ljudi u lovu. To je premisa koju svi moraju da primene i poštuju, objašnjava Aleksić.

On kaže da se djeca ne smiju voditi u lov, i da je ovaj slučaj opomena da se tako nešto više ne radi.

"Djeca ne treba da se vode u lov, to je i preporuka i ono što propisi nalažu. Dijete je bilo sa ocem koji ga je poveo u lov, krtičnog momenta je otac bio malo dalje od djeteta kada je došlo do ranjavanja. Mi inače, koga zateknemo u lovu sa djetetom, odstranimo iz lova i roditelja i dijete. Dijete ne možete da kaznite ako ga zateklene u lovu jer je maloljetno. Roditelj može da se kazni, videćemo još šta će biti. Ali u slučaju ovog oca kome je ranjen sin, njemu nikakva kazna više ne treba. Ovo je opomena da se djeca ne vode u lov, opomena i roditeljima i djeci", dodaje Aleksić.