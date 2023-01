Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je osudio napad na srpske dječake na Kosovu.

Izvor: Kurir/screenshot RTS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žestoko je osudio napad na srpske dječake na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije je rekao i da je provjerio, iako je bio na Hilandaru, i da mu niko od zvaničnika nije poslao poruku da je užasnut napadom na djecu. "Pucanje na srpske dječake ih nije nasekiralo. To govori o svima njima, i o odnosu prema srpskom narodu", istakao je Vučić i dodao:

"Svi su se oglašavali. Ali nisu bili glasni kada su srpski dječaci gotovo ubijeni. Jedan od portparola iz EU je rekao da je došlo do pucnjave. Slušaj bre, slušaj ti. Nisu tamo bile lovokradice. Nego je čovjek pun mržnje, vidjevši djecu da nose badnjak, pucao na njih. Riječ mu nisu rekli. Sa svim tim ćemo se suočavati. Pa onda imamo i pritisak stranih službi, koje zajedno sa Kurtijem, kažu da neće dozvoliti podjelu Kosova. Ko je to tražio? Ovdje je riječ o pokušaju ubistva dvojice dječaka. A onda vidite i domaće agente koji to odobravaju. To je jedna matrica kojom pokušavaju da nas razore, zajedno i sa drugim službama, čak i sa istoka. Vjerujem da nam predstoji težak period, ali borićemo se i truditi da sačuvamo svoj narod", kazao je on.

Predsjednik Srbije je dodao da je Dalibor Jevtić preneo pozdrave malom Stefanu koji je ranjen u Štrpcu i rekao da uskoro očekuje da se sretne s cijelom porodicom.