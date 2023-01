Nepoznata žena je poginula na Karaburmi kada je autobus prešao preko nje, a isplivali su detalji ove jezive nesreće.

Žena je poginula u petak kada ju je u ulici Salvadora Aljendea na Karaburmi kod okretnice autobusa udario autobus gradskog prevoza. Žena je preminula na licu mesta.

"Autobus je krenuo da izlazi sa okretnice i baka je trčala ka njemu, verovatno da zamoli da uđe, međutim pala je sa strane autobusa pod točkove. Vozač je nije video i nastavio je svojim putem, pregazio je prvo prednjim a onda i zadnjim točkovima. Ljudi su počeli da vrište, a po celoj okretnici bilo je krvi", kaže za Blic vozač autobusa koji je bio na stanici u trenutku tragedije na Karaburmi kada je nastradala A.M. (70).

Iako su prve informacije nakon nesreće bile da je vozač D.F. (72) išao u rikverc kada je pregazio ženu, ovaj sagovornik, koji je zamolio da ostane anoniman ispričao je drugačiju verziju strašne tragedije i objasnio da je autobus koji je pregazio baku privatnog prevoznika i da je saobraćao na liniji 25.

"Vozač je penzioner, nešto je radio u Vatrogasnoj brigadi pa je zbog toga i ranije otišao u penziju. On ne vozi stalno, pomaže i uskače za agenciju kada je potrebno", objašnjava sagovornik. Dodaje i da je u trenutku nesreće na okretnici na Karaburmi bilo mnogo autobusa, mnogo više nego inače. Kako kaže, vozač autobusa koji je usmrtio nesreću ženu nije vozio više od 2-3 km/h.

"On se jedva i kretao. Na okretnici sa toliko autobusa nema ni uslova da razvije veću brzinu. Žena je pala pod autobus, možda se okliznula", priča on i dodaje: "Ispod autobusa nalazila se lokva krvi, to je bilo strašno. Ljudi u panici, počeli su da vrište, nekima se čak i slošilo. Ta bakica je bila sitna, mršava ženica ne možete ni da zamislite taj prizor kada je autobus tolike težine prešao preko nje i to dva puta", pod šokom je ovaj vozač.

Napomenuo je i da je sa vozačem koji je usmrtio nesrećnu ženu stalno na pauzama pio kafu, te da se nikada nije osećao na alkohol i da je bio srećan u penziji. "Uvek je bio raspoložen, eto pomagao je agenciji, uskakao kada je bilo potrebno i desi se ova tragedija. To su bile strašne scene, kada je izašao iz busa prebledeo je u licu, uhatio se za glavu i nije progovarao ni jednu reč. Ženi nije bilo spasa", rekao je on.

Kako je "Blic" ispričao, D.F. (72) vozač autobusa koji je na Karaburmi usmrtio ženu A.M. (70) izazvao je čak tri saobraćajne nesreće u periodu od 2018. i 2022. godine.