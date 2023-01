Policija ispituje 5 ključnih tragova u ubistvu studentkinje Ivane na Zvezdari.

Izvor: Facebook/Ivana Krivokapić

Policija počinje potragu za osumnjičenim za ubistvo Ivane K. (26) čije je tijelo pronađeno u zaključanom stanu u Mirijevu. Obdukcija i toksikološke analize pokazale su da je Ivana ubijena, a ubica se još vodi kao N.N. lice.

Misterija je razriješena, studentkinja iz Lovćenca je ubijena i sada počinje potraga za zločincem koji je djevojku ubio a zatim izašao iz stana i zaključao vrata za sobom. On je za sobom vjerovatno ostavio mnogo tragova, a policiju čeka mukotrpan posao da pronađe dovoljno dokaza da bi se počinilac našao iza brave.

Ubica ima veliku vremensku prednost, jer je tijelo nesrećne studentkinje pronađeno posle 5 dana, nakon što nije odgovarala na telefonske pozive članova porodice. U međuvremenu je obavljena autopsija da bi se utvrdio tačan uzrok smrti i to je dalo dodatnih nekoliko dana počiniocu da pokuša da zametne tragove ili da pobjegne iz zemlje. Ipak, sigurno je da nije uspio da sakrije ili uništi sve dokaze i nije pitanje da li ih ima, već kada će ih policija pronaći.

1. DNK tragovi

Policija je od početka ovaj slučaj tretirala kao sumnjivu smrt, tako da su početne procedure bile iste kao i kada je u pitanju zločin. Sa tijela žrtve i iz stana su sigurno uzeti uzorci bioloških tragovi - DNK. Osim ako ubica nije imao već navučene rukavice kada je ušao u stan i kada je usmrtio Ivanu K. on je za sobom morao da ostavi tragove. Ukoliko se DNK nalazi u bazi podataka počinilaca krivičnih djela, doći će do poklapanja i policija će brzo doći do identiteta počinioca.

Ukoliko se DNK počinioca ne nalazi u bazi podataka hapšenih kriminalaca, policija će morati da uzme uzorak od ljudi koji su bili u kontaktu sa studentkinjom i koji bi bili interesantni istrazi, makar da bi suzili krug potencijalnih osumnjičenih. Tu će se prije svega naći osobe koje su se družile sa njom, partner, prijatelji, osobe sa kojima je imala neku vrstu interakcije poslednjih mjeseci.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Miodrag Krivokapić

Iako se Ivana K. u zgradu u Mirijevu nedavno doselila, policija će ispitati i komšije, staromodnim, ali često vrlo efikasnim sistemom od vrata do vrata. Svaki detalj će biti analiziran i nije isključeno da je neko od stanara sreo i vidio potencijalnog ubicu, ako ne kritičnog dana, onda prethodnih nedelja. Počinilac je, najvjerovatnije, neko ko je poznavao žrtvu i koga je ona pustila u stan, jer na vratima nije bilo tragova nasilnog ulaza, a nedostaju i ključevi od ulaznih vrata, zajedničkog dvorišta i ulaza u zgradu.

2. Mobilni telefoni

Jedna od osnovnih stvari koja će policija koristiti je mobilni telefon žrtve, kao i bazne stanice koje pokrivaju teritoriju na kojoj se nalazi stan u kojem je pronađeno tijelo žrtve. Oni koji su pričali sa Ivanom ili se dopisivali sa njom, biće takođe saslušani. Sa baznih stanica će biti skinuti brojevi koji će biti sužavani sistemom eliminacije.

U vrijeme kada se ljudi ne odvajaju od mobilnih telefona, vrlo je vjerovatno da je i N.N. počinilac imao mobilni telefon. Sistemom trijangulacije će krug na kome se nalazi mobilni telefon može suziti na nekoliko metara, što je jedan od instrumenata koji mogu da pomognu policiji.

3. Otisci prstiju

Tu je i jedna, u vreme DNK, zastarjela metoda ali koja može dati takođe rezultata, a to su otisci prstiju. Na ulaznim vratima, prekidačima, kvakama i svim mjestima koja mogu biti zanimljiva, policija je uzela otiske prstiju i sada, kada se sumnja da je počinjen zločin, može da krene pretraga baze podataka. Svi punoljetni državljani Srbije daju otiske prstiju prilikom vađenja ličnih dokumenata, tako da je moguće da će i tu biti pogodaka koji će ukazati na počinoca.

4. Snimci kamera

Kamere za videonadzor su takođe moćno oružje policije u borbi protiv kriminala i do sada su snimci u nekoliko slučajeva doveli do počinioca. Postoje kamere za video-nadzor na ulazu u zgradu, ali je pitanje da li oni čuvaju snimak ili samo prenose sliku. Osim tih kamera, policija će skinuti i pregledati i snimke drugih kamera za video-nadzor iz susjedstva, pa će poređenjem sa vremonom smrti Ivane K. tragati za sumnjivim osobama koje su viđene na tom mjestu u kritično vrijeme.

5. Društvene mreže

Moguće je da je i sama Ivana K. policiji obezbijedila neki od dokaza. Ukoliko je došlo do borbe i ako se ispod noktiju žrtve nalazi tkivo, vrlo vjerovatno je to biološki trag počinioca. Takođe će biti pregledane i društvene mreže koja je koristila ubijena studenkinja, jer je moguće da je tamo ostao neki digitalni trag koji će policiju odvesti do ubice.