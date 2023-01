Nina Sovilj (46) je zbog svog posla koji voli napuštila Srbiju i preselila se u Njemačku.

Izvor: Facebook/Nina Sovilj

Nina Sovilj (46) je žena koji se bavi ne tako popularnim zanimanjem - ona je zavarivačica. Nina voli svoj posao, iako je on često opasan, i poprilično nesvakidašnji za jednu ženu. Upravo iz ljubavi prema poslu, Nina je odlučila da ode u inostranstvo, gde će njeno umjeće biti cijenjeno, te gde će moći da zarađuje isto kao muškarci iz njene struke.

Tako ju je put odveo u Nemačku, a njeni prvi utisci su i više nego pozitivni. Ninu je posebno oduševilo to što kada ode u prodavnicu potroši manje novca nego u Srbiji, a zadovoljna je i platom. Nina je u Njemačku je otišla 20. novembra. Ona se trenutno nalazi u Srbiji, gde će provesti praznike, ali kako je njeno iskustvo u Nemačkoj pozitivno, vratiće se.

"Oduševljena sam, moji prvi utisci su potpuno pozitivni. U Njemačkoj vlada ono 'red, rad i disciplina', ali ne toliko strogo koliko to zvuči kod nas. Lijepo vam je da radite jer znate da imate sve neophodne uslove za rad", kaže Nina.

Kako Nina priča, na njenom radnom mjestu, zaposleni imaju sve uslove da budu što bezbjedniji. Ona radi na nivou -1, odnosno pod zemljom.

Izvor: Facebook/Nina Sovilj

"Primjera radi, čovjek koji rade na gradilištu zahtjeva od firme odgovarajuće maske sa filterom za sve radnike. Ako prolazi gradilištem, a vidi da nešto nije u upotrebi, on se ljuti, ali čak i kada se ljuti, to radi na neobičan način, i tada je smiren. To je dobro, ljudi su ljubazni, tako da ne postoji stres na poslu i sa te strane", kaže Nina kroz smijeh. Ona dodaje i da, pored uslova koji se tiču bezbjednosti radnika, dopada joj se i to što postoji sva neophodna oprema kako bi zaposleni mogli da rade svoj posao onako kako treba.

Dobri uslovi za rad

Prema njenim riječima na gradilištu su parkirani viljuškari, koje može da uzme na korišćenje svako radnik kome je potreban, te niko ne mora da razmišlja da li će imati čime da radi. Objašnjava da je velika razlika između Njemačke i Srbije to što tamo isti posao radi sa manje stresa - zna se da je došla tu da radi, ali niko joj ne stvara pritisak, jer svi radnici znaju ko koliko posla može da obavi.

"Takođe, velika je zabluda da Njemci ne znaju engleski. Na primjer, ja riječ njemačkog ne znam i sa svima komuniciram na engleskom, a nisam imala nikakvih problema. Ljudi su smireni, mi smo nekako vatreniji", naglašava Nina.

Dodaje da je, kada je plata u pitanju, takođe zadovoljna. Nina kaže da može lijepo da se zaradi, ali da najbolje prilike za to imaju državljani Evropske unije.

"Ljudi koji imaju EU pasoš imaju i veće satnice i stvarno mogu da žive fantastično. Naravno, ni ja ne mogu da se žalim. Primjetila sam da su stanovi zaista skupi, ali meni firma pokriva te troškove, tako da oko toga ne moram da brinem", kaže ona.

Cijene su iste ili povoljnije nego u Srbiji

Istakla je da su cijene hrane u Njemačkoj približne, neke čak i iste, ali i da postoje znatno povoljnije opcije koje je pronašla u popularnom lancu marketa koji posluje i u Srbiji. Nakupovala je sve što joj treba i potrošila tri puta manje nego što bi u istoj radnji potrošila u Srbiji.

"Kada sam tek stigla ovdje, otišla sam u kupovinu svega što mi treba za stan. Napunila sam dvije velike kese, jer mi je sve bilo potrebno. Račun je na kraju bio 60 evra, što je mene oduševilo jer sam očekivala da će me ta količina koštati između 150 i 200 evra. A zaista sam sve kupila - od hrane do najrazličitijih proizvoda za higijenu", kaže Nina.

Ističe da će se vratiti u Njemačku, i to sa zadovoljstvom.

"Prošao je kratak vremenski period, ali sam zadovoljna, jer imam sve potrebne uslove za rad, tako da je ispunjeno čak i više nego što sam očekivala", kaže Nina. Kako priča Nina, nije imala nikakvih problema sa papirima, jer se time bavila firma u kojoj je zaposlena.

"Ja radim u našoj firmi, ali idem u inostranstvo, tako da se oni bave sređivanjem papira. Ja bez toga nisam htjela da idem, nisam htjela da radim na crno, već da budem mirna i da znam da je, sa te strane, sve kako treba", kaže Nina.