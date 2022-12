Osumnjičeni Ž.B. koji je ubio svog sina u Paraćinu nakon svađe, se na monstruozan način branio na današnjem saslušanju u tužilaštvu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Kanal M RTV

Osumnjičeni Ž.B. (55) koji je ubio svog sina A. N. (26) u dvorištu ispred kuće u Paraćinu se na današnjem saslušanju u tužilaštvu branio ćutanjem. On je iskoristio svoje zakonsko pravo da se ne izjašnjava o krivičnom djelu koje mu se stavlja na teret. Ovo je otkrio izvor upućen u istragu oko ubistva koje je potreslo Srbiju. Osumnjičenom je predložen pritvor u trajanju do 30 dana da ne bi uticao na svjedoke, kao i zbog uznemiravanja javnosti.

Osumnjičeni Ž.B. je nakon ubistva sina sačekao policiju i odmah im je rekao šta je uradio. Otkrio je da je sin navodno htio da ubije njega.

"On je htio mene da ubije, da to nisam uradio, zaklao bi on mene“, navodno je rekao on.

Kako navodi izvor upoznat sa slučajem, Ž. B. je nakon tog saslušanja ostao bez advokata, jer mu je on otkazao punomoćje, ali mu je potom dodijeljen novi, takođe, po službenoj dužnosti. Ž. B. se tereti za krivično djelo teško ubistvo.

Da podsjetimo, u selu Lešje kod Paraćina u subotu se desilo ubistvo kada je otac Ž.B. (55) ubio svog sina A.N. (26) u dvorištu porodične kuće. On je izbo svog sina oko 10.25, a onda je pozvao policiju i rekao šta je uradio. Potom je mirno sjedio i čekao policiju koja je tijelo mladića zatekla u dvorištu kuće. Otac i sin su živjeli zajedno sami nakon razvoda od mladićeve majke.