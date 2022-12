Vladislav je pokušao matematički da objasni kako se obračunava struja na, po njemu, veoma jednostavan način.

Građani Republike Srpske će od 1. januara naredne godine i dalje imati takozvanu jeftinu struju u periodu od 22 do šest časova tokom zimskog računanja vremena i od 23 do sedam časova ujutro u letnjem, ali i u danima vikenda neprekidno od petka uveče do ponedeljka ujutro.

Potvrdio je ovo direktor Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Vladislav Vladičić, pojašnjavajući kako će cena takozvane jeftine struje - manjeg dnevnog tarifnog stava u navedenom periodu biti duplo niža od uslovno rečeno cene skupe struje - većeg tarifnog stava.

Vladislav je pokušao matematički da objasni kako se obračunava struja na, po njemu, veoma jednostavan način. Reklo bi se da je možda to jednostavno samo za njega, ali ne i za građane Srpske.

"Jednostavno se obračunava, tako da se to podeli sa dva, 250 se po 250, 250 jeftine i 250 skupe, a po 100, do 500, i po 150 manje i 150 više, preko 500. Znači 300 će ući u kategoriju iznad 500 kilovati, a do 500 svakako dva puta po 250 daju 200 500. I tako svaki odnos znači potrošnje između manje i veće, ako je ondos 40/60, 30/20... 30/70, svaki odnos se preračunava po toj formuli”, rekao je Vladislav.

Zaista, posle svega što smo čuli i po formuli po kojoj se preračunava jeftina struja, da li ima nešto nejasno? Dobro, možda se gospodin Vladislav malo zbunio, ali svakako je jasno šta je hteo da kaže, ili ipak nije. Kao što je jedan korisnik napisao ispod videa "Ajnštajn ne bi ovo sračunao", a šta vi mislite?