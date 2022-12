Sretko Kalinić prisećajući se u svojoj knjizi, svog bjekstva u Španiju nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, otkrio je jedan bliski susret sa Draganom Šutanovcem u Madridu.

Izvor: MONDO/Goran Sivački/Youtube/B92/screenshot

Sretko Kalinić (48), pripadnik "zemunskog klana", u svojoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko", otkrio je da je u Madridu imao savršenu priliku za likvidaciju Dragana Šutanovca, tadašnjeg ministra odbrane, u jednoj prodavnici naočara.

Kalinić navodi da je tog dana u martu sa Lukom Bojovićem i Vladimirom Milisavljevićem, zvanim Vlada Budala, sasvim slučajno u prodavnici naišao na ministra, koji nije bio ni svjestan da je u istom lokalu sa najtraženijim srpskim kriminalcima. Kalinić se u knjizi direktno obraća Bojoviću, nazivajući ga "Amigo" i opisuje njihovo druženje dok su bili u bjekstvu posle ubistva premijera Zorana Đinđića 2003. Tako se u jednom djelu knjige prisjetio "anegdote" iz 2009, dok su se krili u Madridu.

"Sjećaš li se kako "konkistadori" loše čuvaju naše ministre? Bio si prisutan u onoj radnji za naočare u kraju Plaza del sol, čini mi se da se tako zove, dok je tadašnji ministar vojske Šutanovac bio u posjeti Madridu. Kada je došao da kupi naočare, mi smo se tamo sasvim slučajno zatekli. Ti, Vlada Budala, ja, ne znam da li je Milan Jurišić Jura bio još živ", piše Kalinić, i dodaje:

"Ušli smo u radnju ne znajući da je unutra Šutanovac. Kaži kakva koincidencija! Zamisli da smo ga stvarno 'šljakali', je*ali bismo mamu i ministru i "konkistadorima" što su ga onako slabo čuvali. Nikad ništa lakše ne bismo uradili! J*bote, a ministri štićena lica?! Sramota da ih tako loše čuvaju. To je bilo u februaru ili martu 2009, nisam baš siguran, ko će pamtiti te budalaštine...", pisao je on u knjizi.

U Zabeli su između ostalih, pripadnici nekadašnje Jedinice za specijalne operacije, među kojima su Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović, Nenad Bujošević Rambo i Branko Berček. Pominjući Ramba, Sretko Kalinić kaže da je "totalno savladao jogu" i da dva puta godišnje uopšte ne jede po 21 dan.

"Bio je u protestu, šest mjeseci nije izlazio iz sobe niti je išao u šetnje. Nikome nije rekao zašto to radi... Koja je svrha protesta ako nikome ne objasniš, ali Rambo samo kaže: "Turizam, brate, turizam." I robija kao niko, uvijek nasmijan. Da ga samo vidiš kad proviri gore s prozora onom njegovom nosinom, stalno nešto viče", piše Kalinić.

On dodaje i da se polako "ispravlja nepravda u Zabeli".

"Evo, počeli su Rambo i Branko Berček da rade. Dobili su napokon posao, ali daleko je to od pravde. Neuporedivo je koliko je Aca Spadalo povlašćen u odnosu na Ramba. Ti, Amigo, poznaješ Ramba i znaš da je taj čovek ranjen pet puta na raznim ratištima za Srbiju. Ako iko u Srbiji zaslužuje one drvene bungalove u kojima robijaju povlašćeni robovi (ne znam kako li su to zaslužili), to je Rambo. Zaslužujem ga i ja, pa i ja sam pokoji metak ispalio za ovu časnu zemlju, majku mu jebem! Ne mogu ljudi koji su rizikovali živote za ovu zemlju da robijaju na najgorim mjestima, a da Aca Spadalo Simović bude toliko povlašćen zbog toga što mu je snaja preko seksa to sredila. Ko će da vam ratuje kada vidi kako je prošao Rambo koji je trebalo da robija dvije godine, a umjesto toga je ovdje čak 22?

Šutanovac nije želeo da komentariše ove navode iz Kalinićeve knjige.