Tijana Prizrenac Nedeljković je udovica koja je željela da postane majka sa embrionima koji su nastali u procesu vještačke oplodnje dok joj je suprug još bio živ.

Međutim, nakon što je pre tri godine podnijela prvi zahtev, njena borba za potomstvo tek počinje.

Njoj je, uprkos dozvole supruga koju je dao na samrti, zabranjeno da upotrijebi embrione i prenese ih u drugu kliniku.

- Problem je zakon, birokratija, slovo na papiru - počela je Tijana ispovest.

- Vještačka oplodnja je bila jedini način da suprug i ja dobijemo potomstvo, jer se on liječio i izliječio od raka testisa. Mi ulazimo u sve to puni nade, volje, jer je njemu rečeno da se nikada neće ostvariti kao otac, jer nije dao reproduktivni materijal pre hemioterapija. Nekim čudom mu na jednoj rutinskoj kontroli nalaze reproduktivni materijal i mi trčimo u prvu kliniku, u Leskovcu, zato što oni jako dobro rade sa genetikom - rekla je i istakla da se tada javlja prvi strah od toga da li će ovaj materijal biti bezbjedan za upotrebu.

- Dolazimo do toga da ja imam 10 embriona, ulazim u taj proces, a njemu iznenada pozli. Smješten je na VMA i tu saznajemo da je od posledica hemioterapije dobio limfoblastičnu leukemiju i da je to poslednji stadijum. On meni umire u roku od 15 dana - rekla je Tijana na Pink TV u Novom jutru sa Jovanom Jeremić.

Kako navodi, klinika je savjetuje da se obezbijedi testamentom ili usmenim zavještanjem kod notara.

Tijana navodi da je, nakon toga, dobila saglasnost svog supruga.

- Problem nastaje na višoj instanci od klinike, to je za biomedicinu. Oni generalno i nisu zaduženi za moj slučaj, ali jesu za proces vantjelesne oplodnje i svega što se tiče toga.

Navodi i da je njen slučaj prvi tog tipa koji dospijeva kod njih i da nisu znali kako bi trebalo da postupe, pa su joj predložili etičku komisiju i psihološke procjene, koje ona decidno odbija.

- Zakon može da se tumači dvostrano, i u moju korist, ali, nažalost, tumačen je protiv mene, da ne mogu da iskoristim embrione.

Ona ističe da se ona u jednom trenutku nalazila u situaciji da mora da bira između supruga i djece.

- Ja sam njemu morala da kažem da ćemo možda da izgubimo djecu - rekla je.

Advokat Strahinja Milovanović ističe da Zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji navodi da samo živi supružnici mogu dati saglasnost za korišćenje embriona.

On ističe da postoji sudska praksa u svijetu u kojoj su majke, pa i očevi, uspjeli da iskoriste embrione, ali da kod nas zahtijeva mijenjanje i Porodičnog zakona, formiranje radnih grupa i drugo.