Vuk Bojović je prije skoro 10 godina dao veliki intervju o kome je otvorio dušu pričajući o svom sinu Luki Bojoviću.

Izvor: Profimedia/YouTube/Screenshot/Goli Zivot TV HAPPY

U velikoj ispovijesti pred TV kamerama, nekadašnji direktor Beo Zoo vrta Vuk Bojović je pričao o svom sinu Luki i njihovom odnosu. Pričao je Vuk te 2013. o tome kako je vaspitavao Luku, šta mu Luka nikada nije oprostio a tiče se Željka Ražnatovića Arkana, ali i kako je ragovao kada su mu sina optužili da je htio da ubije Borisa Tadića, i kada je čitao o tome kako cijela "Evropa drhti pred Lukom".

Ispričao je kako je dobijao informacije da mu je život ugrožen, a potvrdio je i da zna da ga određeni ljudi prate.

"Niko mi ne prijeti direktno. Ali dobijam indirektno od mojih poznanika informacije da mi je život ugrožen. Da je ugrožen i meni i mojoj porodici. Ali mi živimo i pored toga normalno", rekao je Bojović u emisiji Goli život.

Tada se Vuk prisjetio te 2007. godine kada je tadašnji ministar policije Dragan Jočić njegovog sina Luku označio kao velikog kriminalca.

"Osvanula je vijest da je uhvaćen Luka Bojović, veliki kriminalac. Onda je ministar policije Jočić izašao i izbljuvao takve stvari koje su netačne ili nedokazane. Ne znam, možda sam i ja grešan", ispričao je Bojović.

Prisjetio se i hapšenja Luke.

"Došla mu je žena iz Španije, oni su je pratili i upali u stan. Pištolj su mu našli kući I falsifikovanu ličnu kartu. Osuđen je na 15 mjeseci zatvora. Odležao je 8 mjeseci I onda su ga pustili. Otišao je odmah za Španiju. Čak su tada pominjali da je htio da izvrši atentat na Borisa Tadića. A Tadić je znao moje sinove jer je dolazio ovdje kod mene. Mnogo je on proveo ovdje kod mene i znali smo se dobro. Znao je da su moji sinovi iz jedne intelektualne porodice. Njima je majka profesor univerziteta, dva puta je bila dekan", ispričao je Vuk Bojović.

"Evropa drhti pred Lukom Bojovićem"

Kako je rekao - Luka nije cvećka, ali tvrdi da njegov sin nije kriminalac kakvim ga predstavljaju. Jedna od optužbi je bila i ta da je Luka Bojović ubio Branu Šaranovića.

"Ja sam znao mnogo dobro Branu i Danila Radonjića. Mene je jednom Danilo zaustavio na ulici, i kaže mi kako ga policija tera da kažem da mi je sina ubio Luka Bojović. Eto to mi je ispričao iako ga tada nisam shvatao ozbiljno", rekao je on.

Prisjetio se tada Vuk kako je u španskim novinama pisalo da je Luka Bojović opasan kriminalac.

"I još je pisalo i da je finansirao ubistvo Đinđića. Ja ne znam da li je Luka uopšte znao ko je Đinđić. Znam da Luka nije imao nikakav klan, on je bio individualac. Ali niko neće da priča kako je nastao zemunski klan, a pre njega surčinski. Ko ih je osnovao, koga su sve dovodili na vlast i svrgavali sa vlasti. Ko je sve odlazio na seanse kod zemunaca. I to ne postoji. Mislim da Luka ni ne zna gdje je Šilerova. Sigurno nije išao tamo", kategoričan je bio Vuk.

Bilo je, sjeća se on, i natpisa kako Evropa drhti pred njegovim sinom.

"Pročitao sam – Luka i Barbara su kao Boni i Klajd, Španija drhti pred njima. Onda sam pričitao - Pred lijepom Barbarom drhti cijela Španija; Pred Lukom drhti Evropa. E onda sam rekao, je*eš Evropu ako drhti pred Lukom Bojovićem. Znao sam da sve naše razgovore oni slušaju. Sve posle u novinama osvane šta sam pričao sa Lukom. Kada sam ga vidio? Ja više ne znam ni kako on izgleda. Posjetio sam ga jednom u zatvoru. Bio mi je blam veliki jer sam znao da će tabloidi da me slikaju, da me stave na naslovne strane. Ali šta da radim. Kad je Luka izašao iz zatvora mi nismo o tome pričali. Neće on da razgovara sa mnom na tu temu. Meni je degutantno da o tome razgovaramo. On ima 40 godina (to je bilo 2013. prim. aut.), ima svoju djecu. Ne mogu ja da utičem na Luku. Ali znam kako sam ga vaspitavao. Ja ću u ruku u vatru da stavim da Luka nijednog normalnog, poštenog i čestitog čovjeka nije ni poprijeko pogledao. A kakvu je komunikaciju imao sa tim lopinama, sa reketašima, e to ne znam. Znam samo da se njega užasno plaše. I ovdje i u Crnoj Gori. E oni su ušli u koaliciju, mnoge prljave stvari se dešavaju", ispričao je tada Vuk Bojović.

"To mi nije oprostio"

Luka je prije nego što je pristupio Arkanovoj Srpkoj dobrovoljačkoj gardi htio da ide kod Vuka Draškovića u Srpsku gardu.

"On je prvo krenuo kod Vuka Draškovića u Srpsku gardu. Bio je napojen srpstvom. Ali to ga nisam ja napojio nego ga je država pojila. Država je pravila veliku propagandu, bila je tada velika priča o srtpstvu. Dakle prvo je otišao kod Vuka u Gardu ali pošto nije imao 18 godina nisu ga primili. E kad je napunio 18 godina i ne znak koliko dana ja sam imao jednog radnika ovde koji je radio kod mene, e taj ga je poveo kod Arkana. E taj je posle tri dana poginuo kod Arkana. Luka je bio kod Arkana nekoliko mjeseci i posle je otišao od njega. Posle su ga drugi zvali. Onda ga je zvala Služba. Bio je negdje po Bosni, pa je bio na Kosovu. Ne znam gdje su ga sve vodili. Misliš da je htio da mi priča… Ja o tome nemam pojma. Nikada na tu temu nisam razgovarao sa ljudima iz DB-a ali čim su ga zvali znao sam da oni misle dobro o njemu. E sad pretpostavljam da su oni htjeli da on i u ovim mirnodopskim uslovima radi za njih. On nije htio mene da plete u sve te stvari. On je očajan i sada što sam ja ušao u sve ovo ali on je moj sin", rekao je tada Vuk Bojović.

Kaže kako je, kada je Luka otišao kod Arkana, on pošao sa novinarom Jovom Antonijevićem i tadašnjim šefom beogradske policije da vrati Luku kući.

"Otišli smo u Erdut. Luka tamo već u uniformi. Kažem mu, ajde Luka da se polako spakuješ, mama je spremila supicu. On me gleda i kaže – jesi li ti došao da se rugaš sa mnom. Arkan mi je rekao da će mi vratiti Luku ali mi je rekao i to da je Luka toliko zadojen svime time da će mi pobjeći i da će otići u Dubrovnik ili negdje u Knin. I rekao mi da je onda zbog toga da bolje bude kod njega. Složio sam se ali sam ga zamolio – Luka ima veliko srce, nemoj da ga puštaš u borbu negdje, on nema iskustva. Nek prođe obuku. Luka mi nikad nije oprostio što sam ga obrukao pred Arkanom. Bio je užasnut kako ja tako nešto mogu da zamolim Arkana. Luka je slušao Arkana koliko je bilo potrebno. Arkan mi je pričao da je Luka malo čudan. Jednom sam ga sreo u krugu dok je držao ruke u džepovima. I ja mu kažem – vadi ruke iz džepova. Luka me je mrtav ladan pogledoa u oči, nastala je jedna pauza, a ja znam, rekao mi je Arkan, kakva je to pauza, Onda je izvadio ruke i ponovo ih vratio u džepove. I Arkan mi je rekao da nije htio dalje da insistira, već se okrenuo i otišao", ispričao je Vuk Bojović.

Deportacija

Podsjećanja radi, načelnik SBPOK Ninoslav Cmolić otkrio je nedavno da je konačan datum dolaska vođe zemunskog klana, Luke Bojovića, 30. novembar. Cmolić je istakao i da su pripadnici MUP svjesni da je Bojoviću život u opasnosti.

"Luka Bojović 30. novembra biće deportovan u Srbiju, policija ce ga sačekati, biće mu izdata dokumenta. Naša policija zna da mu je bezbednost ugrožena, ali on je slobodan čovjek", kaže Ninoslav Cmolić.

Luka Bojović u Španiji je osuđen na 18 godina zatvora, a ostalo mu je još dvije godine robije koje će provesti na slobodi i to pod uslovom da ne počini novo krivično djelo, ali i ne ponovi ono za koje je osuđen pred španskim istražnim organima - ne trguje drogom, ne nosi oružje. Bojović je svojevremeno izjavio da, iako je u Srbiji slobodan čovjek, nikada ovdje ne želi da se vrati.

"Nemam informaciju da se vraća u Srbiju"

Anđelka Bojović, majka Luke Bojovića, nakon informacija da će njen sin biti izručen Srbiji, kaže da nema informaciju o tome, ali da ne želi da komentariše ništa u vezi sa svojim sinom.

"Nemam informaciju da se vraća u Srbiju", kratko je rekla Anđelka Bojović, inače akademska slikarka i profesorka Fakulteta likovnih umjetnosti, prenosi Kurir.

Inače, ona redovno boravi u Španiji, gdje brine o Lukinoj djeci i slika.

"Moja osnovna profesija je slikarstvo i profesura. U medijima se svašta pisalo o meni i moj privatni život je previše ogoljen. O meni se pisalo da sam mafijaška majka i slične gluposti", požalila se svojevremeno Anđelka.

Ona nikad nije preboljela ubistvo drugog sina, Nikole pa je i izjavila svojevremeno da joj je slikanje "pomoglo da prebrodim sve svoje muke."