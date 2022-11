Aleksandar Vučić prihvatio predloge, dok premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti nije.

Visoki predstavnik za spoljnu politiku EU Žozep Borelj izjavio je u Briselu da posle mnogo sati razgovora Beograd i Priština danas nisu došli do dogovora.

Žozep Borelj je izjavio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio predloge, dok premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti nije. "Moram da kažem da smo predložili opciju za rešenje, da je Vučić to prihvatio, ali Kurti nije", izjavio je on. Borelj je, u izjavi medijima, rekao da je osam sati imao razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih vlasti u Prištini Aljbinu Kurtiju, ali da nije bilo dogovora.

Kazao je da je EU predala predlog koji je mogao da spreči rizik eskalacije, koji je Vučić prihvatio, ali nije i Kurti. "Zato molim obe strane, a očekujem pre svega od Kosova da odmah suspenduje dalje korake u vezi sa preregistracijom vozila na severu. A od Srbije očekujem da suspenduje izdavanje novih tablica KM. To je bio i predlog rešenja, ali pošto nije usvojen, apelujem da se primeni jer nam to daje vreme za pronalaženje održivog rešenja za ovo pitanje u kontekstu normalizacije odnosa", poručio je on.

Borelj je kazao da izostanak dogovora znači i da će morati da povuče zaključke o tome kako se vodi proces pregovora. "Informisaću svoje kolege u EU i međunarodne partnere o ponašanju strana u razgovorima i nedostatku poštovanja međunarodnih pravnih obaveza, što se posebno odnosi na Kosovo", poručio je on.

U obraćanju medijima Borelj je naglasio da je bilo je važno što su se Vučić i Kurti odazvali pozivu da dođu u Brisel.

"Jer smo se našli ponovo u novoj kriznoj situaciji. Poslednja tri meseca idemo od krize do krize. Ovog puta je gore nego u avgustu kada su Kurti i Vučić bili u Briselu da spreče prethodnu krizu", objasnio je on.

Borelj je kazao da se situacija oko tablica pogoršala jer je Priština odlučila da od 21.novembra kažnjava sve koji nisu preregistrovali svoja vozila na severu Kosova. Kao posledica toga, podsetio je, kosovski Srbi su se povukli iz kosovskih institucija. Prema njegovim rečima oko 50 kosovskih policajaca ostalo je u policijskim stanicama na severu, što je, ističe, nedovoljno.

Time se, upozorava, stvara opasan bezbednosni vakuum u veoma krhkoj situaciji. Istakao je da Euleks i Kfor ne mogu da preuzmu ulogu lokalne policije, jer to nije u njihovom mandatu i kapacitetu.

"Vladavina prava ne treba da se koristi kao izgovor za tenzije i eskalaciju. Postignuti dogovori tokom dijaloga, pod posredovanjem EU, moraju da se poštuju", poručio je Borelj. Ukazao je da su EU i njeni međunarodni partneri pozivali su deeskalaciju.

"Današnji sastanak imao je za cilj deeskalaciju situacije, obezbeđivanje mira i stabilnost, kako bi se sprečila kriza sa opasnim posledicama. Od prošlog leta preokupiramo smo stalnim krizama i krećemo se od rokova do rokova, od krize do krize. Nismo bili u mogućnosti da se posvetimo pravom pitanju, a to je normalizacija odnosa, koji bi rešila te probleme", rekao je on.

Preneo je da je stranama jasno rekao da se mora prestati sa začaranim krugom kriza i rokova.

"Vučić i Kurti su izabrani lideri sa snažnim mandatom i očekujemo da pokažu liderstvo i rade na napretku normalizacije odnosa, kako bi mogao da se postigne napredak na evropskom putu. Ali posle mnogo sati diskusija obe strane nisu se dogovorile", rekao je on.

Dodao je da je liderima stavio do znanja da, ako im je jedini cilj evropski put kojem su posvećeni, EU očekuje da se ponašaju u skladu s tim. Dijalog će, kaže, ostati prioritet njegovog rada i naglasio je da podržava nemačko-francuski predlog, jer je to jedini put.

"Nadam se da će obe strane ispuniti moje zahteve kako bi se izbegla dalja ekslacija i opasna kriza", zaključio je Borelj.