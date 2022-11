Zoran Savić, poznatiji kao Zoki Švica, bio je trostruki prvak Švajcarske u ful kontaktu.

Izvor: Youtube/OTISAK/Screenshot

Zoran Savić, ili kako ga svi znaju pod nadimkom Zoki Švica, trostruki prvak Švajcarske u ful kontaktu, ispričao je kako se družio sa Miloradom Lukovićem Legijom, Željkom Ražnatovićem Arkanom. Prvi put objašnjava gde su pare Dušana Spasojevića Šiptara, Mileta Lukovića Kuma i ostalih zemunaca i šta je bilo sa misterioznim hotelskim kompleksom u Španiji.

"Raka Dilinger Stanišić, Nikola Zečević i Željko Ražnatović Arkan su 1989. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu uzeli na kocki 3,5 miliona dolara. Željka su predstavili kao sina nekog grčkog brodovlasnika. A s druge strane su bili Italijani. A Nikola i Raka su sve organizovali. Željko je sa parama otišao za Beograd. Nikola i Dilinger su nastavili da kockaju. I na kraju su su sve izgubili. S druge strane, Željko je svoje pare investirao", kaže Savić za "Otisak".

Govoreći o Dušanu Spasojeviću kaže kako su njih dvojica familija.

"Ja sam familija sa Dušanom Spasojevićem. Moj rođeni teča je njegovom ocu ujak. Dušan me je baš poštovao. Čeda Jovanović je non stop dolazio u Šilerovu. Nikad nisam htio da kontaktiram sa njim. Dušan je hteo milion puta da nas upozna ali ja nisam želio. Nema potrebe za tim. Dolazili su pored Čede i određena gospoda iz MUP-a. Dušan je bio ubijeđen da je jači od države. A u to su ga ubijedili ljudi koji su bili oko njega. Kad je bila Sablja ja nisam dolazio sedam mjeseci ovdje jer sam imao slike sa Dušanom. I sad imam fotografije sa njim u telefonu. Bio sam baš blizak sa njima. Slušao sam svašta kad dođem kod njih. E sad za te otmice… Znate ja sam bio mnogo dobar sa Lepom Brenom. Pričali su da su Zemunci oteli njenog sina. Imam ja slike sa Brenom. I za Miškovića sam slušao sve i svašta", rekao je on.

Napominje kako nikada nije vidio ni Čedu, ni Kuma da su pred njim šmrkali.

"Za Dušana Spasojevića 99 posto garantujem da nije koristio drogu. Inače Dušan je sve u Šilerovoj snimao. Sve je bilo pod kamerama. Švajcarski specijalci su mi jednom uspali u stan tražeći kasete iz Šilerove. I pokupili su moje kasete koje sam imao misleći da su to one iz Šilerove. A u stvari sam ja to snimao kad sam imao neke avanture sa ženama.

"Legijin telefon sam dao ćaletu"

Izvor: Youtube/screenshot/Dokumentarne Emisije Balkan

Za Milorada Ulemeka Legiju kaže da je gospodin.

"Jednom prilikom sjedimo, a ispred njega tri telefona. Krene da zvoni jedan, pa drugi pa treći. A Legija uzme pa sve te telefone u kantu. Ja ga pitao je l’ mogu da ih uzmem, ma kaže uzmi sve. Pitao me Dušan šta ću sa njima. Ja samo posle povadio kartice, jedan od njih dao ćaletu", rekao je Savić.

Na direktno pitanje - ko je uzeo pare od Zemunskog klana - Savić kaže:

"Nema ko je uzeo pare, pare su bile kod Bagzija. Kod njega je bilo 14-15 miliona."

Inače, prema njegovim riječima, Spasojevića su prijatelji nagovarali da kupi hotel u Španiji.

"I taj jedan što smo gledali je koštao 16 miliona ali bi ga dobio za 14. Međutim Dušan nije htio da rizikuje. Nije vjerovao nikome", rekao je Savić.

Kaže kako ne zna zašto je Spasojević imao toliko povjerenje u Bagzija da mu ostavi toliki novac na čuvanje.

"Ne znam gdje je tih 15 miliona. Negdje su investirani. Skoro sam se video sa Bagzijem. Nije me prepoznao. Vidjeli smo se u jednom hotelu na Altini. Prvo nisam htio ništa da mu kažem, ali posle sam mu rekao ko sam", kaže Savić.

Napominje kako je žalosno kako su Spasojević i Luković završili, što nije bilo neko suđenje.

"Ali vjerujem da su sve to završil eneke velike službe. Inače prvi pokušaj atentata na Đinđića kad je kao Bagzi kamionom htio da ga udari, ja sam tad došao iz Švajcarske i otišao kod Dušana. Ali nikog od njih nije bilo tamo. Samo ovi iz obezbjeđenja. Dušan mi se povjeravao za neke stvari, ali neke priče nisam ni smio da slušam. Ne znam da li se kajao za neke stvari ali nije spavao mirno. Sjećam se zove me neka prijateljica i ja se zezam i kažem kako idem u Španiju da kupim hotel. I onda me on pita – jesi li nekome pričao da idemo u Španiju?! Nemoj slučajno da si pričao nekome. Spasojević mi je govorio da želi da postane načelnik policije. Ja sam mislio da se zeza ali ne znam šta mu je bilo u glavi", rekao je Savić.

Ceca i Zemunci

Govoreći o Ceci i njenom prijateljstvu sa Zemuncima, Savić kaže da je ona preko Legije upoznala Dušana Spasojevića.

"Zemunci su obožavali Cecu. I njenu muziku su voljeli, ali to manje više, nju kao osobu su obožavali. Ja sam bio sa njima kod Neše Opačića u Novom Sadu. Mislim da je to bila 2002. To je puno bilo. Još je Čanak dolazio sa štapom. Dolazio cijeli Novi Sad, sudije su dolazile", rekao je Savić.

Blago Zemunskog klana

Podsjećanja radi, Radomir Pavićević Grof, bivši pripadnik vojno-obavještajne službe i jedno vrijeme pripadnik Službe državne bezbjednosti izjavio je jednom prilikom da je tačno da je postojalo blago Zemunskog klana.

"Zemunski klan je imao blago koje je pokupila policija. Zašto ne puste Legiju? Ja ću svjedočiti da nije umiješan u ubistvo Đinđića. Ni on ni Zvezdan Jovanović", rekao je Pavićević.

Tu se dotakao i Čedomira Jovanovića.

"Čeda je bio u Šilerovoj, izvodio ih zatvora, bio faktički njihov član, od njih se napunio para", tvrdi Pavićević.