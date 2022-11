Srpkinja je napala dečka sa vadičepom i staklenim čajnikom na Malti.

Srpkinja je optužena da je svog bivšeg dečka u Slijemi na Malti napala vadičepom i staklenim čajnikom nakon što je predložio trojku sa njom i drugom ženom. Sofija Goergantas je optužena za nekoliko stvari, uključujući nanošenje lake telesne povrede svom bivšem, pokušaj nanošenja teških telesnih povreda njemu, ali i pretnje njemu i drugoj ženi.

"Moju klijentkinju je njen dečko namamio u ovaj stan u Slijemi. Pozvao ju je, ali kada je otišla tamo, njen bivši partner je želeo da ima seks sa njom i još jednom ženom koja je takođe bila prisutna. Hteo je trojku. Moj klijent je to odbio", rekao je ženin advokat Džejson Grima. Advokat je rekao da je žrtva njegova klijentkinja, a ne njen bivši dečko, prenosi Lovin' Malta. "Htela je da izađe iz stana, ali on je nije pustio", rekao je on, navodeći da su njene radnje izvedene u samoodbrani.

Zahtev za kauciju je prihvaćen, međutim ženi je određena zabrana prilaska i traženo je da uplati ukupno 3.000 evra, uz dodatni depozit od 1.000 evra. Ako se naređenje ne poštuje ili novac ne uplati, Goergantas će biti zatvorena.