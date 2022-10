Kineski državljanin koji je brutalno pretukao ćerku je iznio odbranu.

Izvor: instagram/igorjuric73

Danas je pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu sašlusan kineski državljanin W.L. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo "Nasilje u porodici iz člana 194 stav 3 Krivičnog zakonika" na štetu svoje maloljetne ćerke, za koje djelo je predviđena kazna zatvora od 2 do 10 godina.

Iznoseći svoju odbranu u prisustvu branioca po službenoj dužnosti, osumnjičeni je priznao izvršenje krivičnog djela.

Između ostalog u svojoj odbrani je pravdao svoje postupke time što je njegova ćerka kritičnog dana odbila da nastavi trening i da je zbog toga on htio da je vrati na teren.

Na sve to ukazujući da mu nije bila namjera da je povrijedi i da je tradicija u Kini da se poštuje hijerarhija i da on smatra da je on ispravno postupio jer je to u Kini dozvoljeno.

Nakon saslušanja postupajući zamjenik je predložio sudu da se osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog uznemirenja javnosti, a s obzirom na način izvršenja djela koje mu se stavlja na teret kao i propisanu sankciju.

Upozoravamo da je snimak veoma uznemirujući: