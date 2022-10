Vlada Kosova je danas na predlog premijera Kosova odlučila da uvede postepeno sankcije u slučaju neprimjene ranije odluke o preregistraciji nelegalnih srpskih tablica na legalne RKS tablice, prenosi Anadolija.

Izvor: Profimedia

Obzirom da 31. oktobra ističe dvomjesečni rok za preregistraciju vozila a oznakama kosovskih gradova koje izdaje MUP Srbije na legalne kosovske tablice, Vlada je odlučila da ne krene odmah s oduzimanjem takvih vozila ukoliko nisu preregistrovana na RKS tablice.

Premijer Kurti je kazao da su nakon internih razgovora s nadležnima iz Ministarstva unutrašnjih poslova i drugim organima bezbjednosti, došli do zaključka da se donese odluka u vezi redoslijeda postepenog sankcisanja u slučaju nepregistracije vozila.

“Tri nedjelje počev od 1. novembra do 21. novembra, mjera će biti opomena, od 21. novembra do 21. januara, u trajanju od dva mjeseca, biće kažnjavanja, a od 21. januara ćemo imati probne tablice još dva mjeseca, do 21. aprila. Od 21. aprila ne može ih više biti, jer u Republici Kosovo ne mogu biti dozvoljene nikakve druge tablice”, kazao je Kurti.

Premijer Kurti je na sjednici Vlade kazao da su registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova PR, KM, PZ, GL, UR, PE i ĐA nelegalne registarske tablice te je podsjetio da je Vlada svojom ranijom odlukom obavezala vlasnike vozila s takvim nelegalnih tablicama da ih preregistruju na legalne RKS registarske tablice.

Kurti je kazao da Vlada ostaje pri svojoj odluci, ali pruža šansu onima koji su zaintresovani da mogu da se integrišu. Istakao je da je ovo način da Vlada primijeni red i zakon, ali i da odgovori međunarodnoj zajednici koja je je bila zabrinuta zbog osjetljivosti ovog pitanja po mir i bezbjednost na Kosovu i šire.

Posljednjih dana je bila intenzivirana diplomatska aktivnost SAD-a i EU da Vlada Kosova odloži rok za preregistraciju vozila na deset mjeseci, zbog postojanja opasnosti od eskalacije bezbjednosnosne situacije na sjeveru Kosova.

Na zahtjev međunarodnih saveznika, Vlada Kosova je već jednom pomjerila prvobitno planirani rok, nakon što su 31. jula lokalni Srbi kamionima i teškom mašinerijom blokirali puteve na sjeveru Kosova.