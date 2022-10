Tužilaštvo ispituje slučaj o bebama koje su primile fiziološki rastvor umjesto vakcine!

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je radi provjera navoda da je u porodilištu GAK "Narodni front" 600 beba umjesto BSŽ vakcine dobilo fiziološki rastvor formiralo predmet i uputilo zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja.

Zahtjev je upućen Policijskoj upravi za grad Beograd UKP 1. odeljenje, a u pravcu otkrivanja da li je bilo propusta u radu zaposlenih u GAK "Narodni front" i utvrđivanja da li se u njihovim radnjama stiču obilježja krivičnog djela.

Nakon uzetih izjava i prikupljenih dokaza, po dostavljanju izvještaja tužilaštvo će preduzeti dalje neophodne mjere i obavjestiti javnost o daljem toku postupka.

Podsjetimo, GAK Narodni front oglasio je se povodom skandala oko BSŽ vakcina koje novorođene bebe nisu dobile. Bebama je trebalo da daju novu vakcinu bugarskog proizvođača sa kojom do sada nisu imali iskustva, a koja je drugačije pakovana od vakcina koje su do sada davali, te u Frontu navode da je to razlog zbog kog je došlo do tehničke greške. Kad je uočen propust direktor fronta Željko Miković obavjestio je kolektiv o daljoj proceduri Ministarstvo zdravlja.