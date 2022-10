Četvrti dan suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića održao se danas u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu.

Posle pauze od sat vremena sudsko vijeće je saopštilo da je Borisu Karapandžiću ukinut pritvori u kom je bio od hapšenja. Usvojeni su predlozi advokata Jakše Pekovića i Ivana Gvozdenca i u odnosu na Miloša Lukića Selaka, i on će biti pušten.

Takođe, iz pritvora će danas biti pušten i Vlado Gergijev, koji se zamjenjuje mjerom zabrane napuštanja boravišta kao i Filip Ivanovski.

Predlozi ostalih advokata odbrane za puštanje iz pritvora, odbijeni su.

- Sud je našao da su prestali razlozi za dalje zadržavanje u pritvore za one kojima je pritvor ukinut - rekla je sudija Vinka Beraha.

Odlukom suda, samo će Karapandžić moći slobodno da se kreće, dok ostali kojima je pritvor ukinut ne smiju da napuštaju grad u kome borave i policiji moraju da se javljaju na 15 dana.

Ona je najavila da je nastavak suđenja zakazan za 7. 8. i 10. novembar u 14. 30 sati. U nastavku suđenja, kako je ranije najavila, biće saslušavani svedoci saradnici.

Kada je sudija saopštila odluku, svi na klupi za optužene počeli su da se raduju, a Georgijev je sklopio ruke kao da se moli, prekrstio se i gledao u suprugu Slađanu Sekulić, koja je već na slobodi.

Aplauz se čuo iz boksa za optužene i kada je sudija saopštila da Ivanovski izlazi na slobodu.

11.10 - Odluke o pritvoru

Posle iznošenja advokata odbrane 13 optuženih, zamenik tužioca Saša Ivanić je izjavio da je tužilaštvo saglasno da Borisu Karapandžiću bude ukinut pritvor, dok se za sve ostale okrivljene tužilaštvo protivi da budu pušteni na slobodu.

Sudsko veće se povuklo da bi odlučilo o predlozima za ukidanje pritvora i ko ostaje u pritvoru, a ko eventualno izlazi na slobodu, biće saopšteno za sat vremena.

Inače, s ozbirom na to da se tužilac složio da Karapandžić bude pušten, izvesno je da će sudsko veće taj zahtev prihvatiti.

10.15 - Advokati traže ukidanje pritvora

Po završetku iznošenja odbrane, branilac optuženog Marka Andrića iz Niša, javila se za reč i zatražila da njenom klijentu budu ukinut pritvor.

Advokat Ivana Ostojić, branilac Borisa Karapandžića, takođe je zatražila da ovom optuženom bude ukinut pritvor.

- Ne predlažem čak ni blažu meru, šta treba da bude u pritvoru pet godina, ne razumem. Sud se poziva na to da je osuđivan i da će ponoviti krivično delo, s kim, svi su u pritvoru - obrazložila je svoj zahtev, da bivši dečko Ivane Buhe, nekadašnje supruge Ljubiše Buhe Čumeta, bude pušten iz pritvora.

Advokti Jakša Peković i Ivan Gvozdenac, zatražili su da pritvor bude ukinit Milošu Lukiću Selaku, i da mu bude određen kućni pritvor.

Sanja Ćeriman, branilac Vlade Georgijeva, takođe je zatražila da bivšem policajcu iz Loznice i menadžeru pevača Raste, bude ukinut pritvor u kom je od 4. februara prošle godine.

Georgijev se, podsetimo, nekada zvao Dragan Sekulić, ali je promenio ime. Njegova supruga, Slađana Sekulić, jedina je žena optužena da je bila pripadnik kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

- Georgijev je porodičan čovek, otac dvoje dece. Ne vidim koja bi okolnost dovela do toga da on napusti Srbiju. Njegovoj supruzi, Slađani Sekulić je pritvor ukinut, došla je na svako suđenje, nije čak ni zakasnila. Svedoci smo da joj je ovde na jednom ročištu bilo loše, ali je uz infuzije i lekove ostala da se ročište održi. Na isti način bi se ponašao i Georgijev. On je neosuđivan, u pritvoru je već 21 mesec - rekla je njegov branilac, advokat Sanja Ćeriman.

Advokat je otkrila i da je Georgijev u lošem zdravstvenom stanju, da ima visok krvni pritisak i pored terapije koju prima u Centralnom zatvoru i iznijela zahtjev da on bude pregledan na VMA. Pred sudom je tvrdila i da on ima krvni pritisak 200 sa 100 i da mu je život ugrožen jer je u predinfarktnom stanju.

10.05 - Optuženi Miljković se javio za riječ

- Ja bih samo, posle svih ovih izjava da dopunim izjavu, da pomenem oko te policije. Taj Božidar Stolić, u sardnji je radio sa tužilaštvom, tužiocu je bio dobar dok nas je hapsio, maltretirao, ulazio prvi u kuću u Ritopeku, a onda je podigao optužnicu protiv njega. Prije toga, niko od nas nije ga poznavao, a onda ga optužuju da je nama prodavao informacije. Mi ne lažemo - rekao je Miljković za govornicom.

Stolić je pred Specijalnim sudom osuđen zbog toga što je povjerljive informacije odavao Belivukovom klanu.

10.02 - Rešović iznosi odbranu

Poslednji optuženi Senad Rešović izjavio je da je obezbjeđivao "gospodu Veljka Belivuka i Marka Miljkovićia".

- Obezbjeđivao sam gospodu Belivuka i Miljkovića, za platu, bio sam plaćen za to. Normalno sam se kretao posle njihovog hapšenja, sve dok nisam primijetio da me neko prati. Saznao sam da je to policija, nastavio sam da idem u klubove, teretanu, na splavove, sve dok se nije pojavio tajni agent Bojan Hrvatin, optužio me za neku otmicu. Gdje je moj DNK ako sam nekoga izvlačio iz koga, otimao? Uhapšen sam samo na riječ Bojana Hrvatina, konzumenta kokaina, koji je ležao za ubistvo. Sad će on da kaže da sam budala, kao što je rekao i u iskazu. Mene komentariše ubica. Sad sam se iznervirao - rekao je optuženi.

Dodao je da je želi nikakve nanogice.

- Neću nikakve nanogice, kada budete htjeli da mi ukinete pritvor. Pustite ove mlade momke, meni nanogica ništa ne znači, treba da radim. Neću ništa više da kažem, ja sam radio za platu, nikakvo krivično djelo nisam napravio. Tek kada čujem svedoke saradnike, govoriću, ne znam šta je dokaz protiv mene, da li to što svedoci saradnici ponavljaju, tako je majke mi - završio je sa izlaganjem.

9.55 - Optuženi iznose odbranu

Mijat Simeunović prvi je koji se danas izjasnio o krivici. On je u kratkom izlaganju rekao da nije kriv, da nikoga nije pratio niti bio dio kriminalne grupe, žaleći se što je 17 mjeseci u pritvoru.

- Majka mi je direktor predškolske ustanove, otac ugledan građanin. Neću da odogovaram na pitanja - rekao je Selak.

Za govornicu je potom izašao Miloš Lukić Selak, koji je takođe negirao navode tvrdeći da je prema njemu učinjena velika nepravda i da je iz ugledne porodice.

Aleksa Stošić je sledeći izašao za govornicu i naveo da će detaljnu odbranu da iznese tek pošto čuje šta ima da kaže svedok saradnik Srđan Lalić.

Vladimir Dimitrijević izjavio je da nije kriv.

- Nisam član nikakve kriminalne, niti navijačke grupe. Naknadno ću iznijeti odbranu - bio je kratak i ovaj optuženi koji se brani sa slobode.

Optuženi Dragan Mitrović rekao je da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

- To je sve što imam da kažem - naveo je.

Belivuk i Miljković su, podsjetimo, u ponedeljak iznijeli svoju odbranu u kojoj su negirali izvršenje najtežih krivičnih djela. Danas je planirano izjašnjavanje još osmoro okrivljenih, posle čega slijedi ispitivanje trojice svjedoka saradnika, Bojana Hrvatina, Nikole Spasojevića i Srđana Lalića.

- Očekuje se buran dan u sudnici, ukoliko svjedoci saradnici budu stigli na red. Belivuk i Miljković, koji su postavljali pitanja i drugim optuženima, često se javljali za riječ u prethodna tri dana, sigurno će iskoristiti priliku da ih ispituju - objašnjava sagovornik Kurira i dodaje da na to imaju pravo.

Svjedoci saradnici, koji su bili pripadnici klana i odlučili da progovore o svim zločinima, u obavezi su da svoje iskaze ponove u sudnici. Oni do sada nisu saslušavani u prisustvu Belivuka i Miljkovića i ovo će biti njihovo prvo suočenje od kako su sklopili nagodbe sa tužilaštvom.

Kriminalni klan Belivuka i Miljkovića optužen je za sedam ubistava, silovanje na stadionu Partizana, trgovinu drogom i držanje oružja.