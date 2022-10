Zadatak iz matematike za drugi razred osnovne škole širi se Tviterom, a zbunio je mnoge!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/tweet/Igor Ж.

Ponekad najprostiji matematički zadaci zvuče tako komplikovano, da nam se čine užasno teškim. To se desilo i sa zadatkom iz matematike za drugi razred osnovne škole, koji se širi Tviterom. U opisu fotografije stoji. "Ajmo matematičari. Ovo je drugi razred. Volio bih da vidim tog stručnjaka koji je ovakav zadatak predvidio za drugi razred", napisao je korisnik Tvitera.

A zadatak iz matematike koji je zbunio mnoge glasi:

"Sastavi jednakost tako da upotrijebiš: cifru 7 šest puta, jedan znak +, jedan znak - i da na kraju dobiješ rezultat 7."

Ovaj zadatak izazvao je pravu raspravu, jer su neki odmah uspjeli da ga riješe, dok su drugi polemisali o tome kako ovaj zadatak nije prikladan za djecu koja idu u drugi razred. Pokrenula se lavina komentara ispod fotografije. "U principu jeste za njihov uzrast jer za njegovo rjesavanje nije potrebno dodatno znanje, ali nije za svako dijete. Ne mora svako dijete da moze da uradi svaki zadatak iz udžbenika, ali udžbenik treba da ima zadatke i za djecu kojoj je dosadno da rade samo zadatke koji su im lako rjesivi", napisala je jedna osoba ispod slike.

"77-77+7=7. E sad, da li je pjesnik mislio da je pored - i + moguce metnuti i = jer, jelte, "jednakost", ne znam. Davno sam utekla iz osnovne škole", "Malci ovaj tip zadataka rade brže od nas odraslih… Uvjerila se kroz dugogodišnje iskustvo. Naravno ne svi, ali znatan procenat njih", "To sam i ja uradio. Samo nigdje nije naglašeno da li cifra 7 treba da bude 6 puta u cijelom izrazu ili samo do znaka =", "To su oni zadaci sa zvjezdicom (*) koji su namijenjeni za malo bolje matematičare", samo su neki od komentara, a da li biste vi znali da riješite ovaj zadatak?