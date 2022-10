Kristina Ćirić i njena porodica će zauvijek pamtiti 12. oktobar 2022. godine jer je mala Kristina prišla psu da ga pomazi, a on joj je otkinuo i pojeo prst. To nije najgora stvar, već reakcija Hitne pomoći koja je uputila porodicu u Dom zdravlja jer "to nije strašno".

Izvor: Yumama/Mr.Sutun photographer/Shutterstock.com

Porodica Kristine Ćirić (2) iz Beograda će zauvijek zapamtiti 12. oktobar 2022. godine. Mala Kristina je sa svojom majkom došla kod tetke Vesne Milosav Brkić (sestra Kristinine majke) u posjetu. Sve je slutilo na jedan običan i lijep dan. Vesna Milosav Brkić je opisala hronološki šta se sve dogodilo. Incident se desio u srijedu oko 13 časova u Ulici Jovice Jasjevića u Krnjači kada je pas lutalica odgrizao prst maloj Kristini!

"Bilo je sasvim obično popodne, vrijeme ručka i u posjetu su nam došle moja sestra i njena dvogodišnja ćerkica. Dan je počeo kao i svaki drugi, a onda se pretvorio u najveću agoniju naših života", započinje jezivu priču za "Blic" tetka dvogodišnje djevojčice Vesna Milosav Brkić.

Majka Kristine je sa svojom ćerkom nakon ručka otišla u šetnju, nedaleko od kuće gdje su došle u goste. Sve je bilo u redu dok mala Kristina nije ugledala psa kojeg je željela da pomazi.

"Dijete kao i svako djete, radoznalo i puno života, tokom šetnje prišla je malom crnom psu da ga pomiluje, ne sluteći šta će se desiti, i tu počinje naša agonija i borba. U tom trenutku, pas je nasrnuo na djete i krvoločno joj odgrizao prst na desnoj ruci. Toliko krvnički ju je ujeo, da nije hteo da pusti dok joj nije odgrizao cijeli prst! To je bukvalno bila borba sa psom, njega koji kidiše i moje sestričine i sestre da je isčupaju iz njegovih čeljusti", prepričava stravične detalje borbe sa krvoločnim psom tetka dvogodišnje djevojčice.

Novi šok tek sledi - Hitna pomoć odbija da izađe na teren!

Nakon što je pas ujeo Kristinu, njena majka je uspjela sa djetetom da se udalji od psa i da pozove Hitnu pomoć. Tu je usledio novi šok tog popodneva.

"U svom tom haosu i šoku, oni su njoj odgovorili da izlaze samo u slučaju životne ugroženosti i uputili su je da djete odvedu u prvi dom zdravlja u Krnjači. To je bio novi šok", navodi Vesna.

Otac djevojčice je u tim trenucima bio na poslu, ali je dojurio čim mu je javljeno šta se dogodilo. I on je zvao Hitnu pomoć ali je dobio isti odgovor kao i njegova supruga koja je zvala prije njega - da to nije ništa strašno zbog čega bi Hitna pomoć morala da dođe.

"Međutim i on je dobio isti odgovor - da su se već čuli sa majkom djeteta i da nije dovoljno strašno da bi morala hitna pomoć da dolazi i ponovo su ih uputili u dom zdravlja", dodaje Vesna.

Očajni, uplašeni i bijesni roditelji su morali stvar da uzmu u svoje ruke. Krenuli su u dom zdravlja kako im je i rečeno iz Hitne pomoći. Tamo su ih odmah primili vidjevši da je hitan slučaj u pitanju.

"Kako su u zdravstvenoj stanici videli Kristinu i njenu ruku odmah su nas primili i pružili prvu pomoć te su je odmah po hitnom postupku prevezli u Institut za majku i djete na odeljenje dječije hirurgije gdje je nakon korona testa izvršena operacija prsta", kaže Vesna.

Transplantacija prsta nije bila moguća jer ga je pas pojeo

Na Institutu za majku i dijete su im tražili dio odgriženog prsta kako bi ga prišili, ali je pas pojeo taj dio prsta i nije bila moguća transplantacija.

"Angažovali smo našu majku, komšiluk nam je dostao pomogao da nađemo prst, ali nažalost, krvoločni pas ga je pojeo, te transplatacija nije bila moguća. Kristina je još uvek u bolnici, sada je stabilno, životno ugrožena nije bila nijednog trenutku, ali opet to ne smanjuje njenu traumu i činjenicu da ima invaliditet", ističe tetka dvogodišnje Kristine, žrtve napada krvoločnog psa lutalice.

Stanovnici Krnjače inače godinama unazad već imaju problema sa psima lutalicama. Građani ovog beogradskog predgrađa ističu da mnogi ljudi koji više ne žele da imaju psa, ostave ovdje psa da trčkara i da se vremenom broj pasa samo povećava. Tetka dvogodišnje Kristine koja je izgubila prst, Vesna Milosav Brkić, je opisala problem sa psima lutalicama.

"Naša ulica je poznata po napuštenim psima. Često znaju da dođu niotkuda i da ostave koje štene, takođe po koju kuju sa štencetima... Sve one pse koje ne žele više da imaju, ostave kod nas da trčkaraju po našoj ulici, tako da je naša ulica puna novih i starih pasa lutalica. Ti napušteni psi znaju često i da napadaju komšiluk, laju i ulivaju strah prolaznicima. Pokušala sam da riješim problem oko lutalica, ali nisam uspjela. Nadležnim službama sam se obraćala više puta, ali nažalost na moj apel nikada niko nije reagovao. Moja lična poruka i apel svima jeste da je ovo jedna strašna situacija koja stvara velike traume. Nemojte da me shvatite pogrešno, ja prva volim pse i imam jednog kod kuće. Ali, isto tako smatram da podjednako treba da zaštitimo i ljude kao i životinje", izjavila je ona.